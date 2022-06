¿Es posible emplear una economía digital sin estar bancarizado?

Actualmente en Latinoamérica más del 40% de las personas mayores de 15 años no tienen cuenta bancaria por lo que el efectivo es la forma de transaccionar que poseen. En los países en vías de desarrollo la población no bancarizada se estima en 2.500 millones de personas. Estas dependen del efectivo o servicios financieros informales que no son seguros, ni convenientes.





Por este motivo brindar soluciones a través de la tecnología es primordial para la inclusión financiera, ofreciendo una oportunidad para llegar a una gran parte de la población, particularmente a aquellos que aún no están bancarizados y las instituciones financieras tradicionales se han rendido y dado la espalda.





PAGO46 se encuentra trabajando para convertirse en las soluciones que las personas necesitan para integrarse al circuito digital y acceder a servicios y productos, a la vez que el pago de servicios, de una forma sencilla, segura y amigable.





“Acercar la economía digital a aquellos sectores de la población que hoy dependen del efectivo, es clave, ya que permite disminuir la desconfianza en los pagos y servicios digitales, facilitando el acceso, y partiendo de tener historia en pagos para brindar más servicios financieros” sostiene Martín Mazza, CO Founder PAGO46





La empresa realiza operaciones en Latinoamérica, con cobertura total en más de 50 ciudades, cubriendo los mayores centros urbanos y ciudades remotas donde la tecnología no es cotidiana, y poder utilizar el dinero en formato digital permite acortar las distancias.





Generar ingresos extra





El modelo de negocios en la app de pago funciona a partir de un botón de pago o link que se puede integrar en las páginas web o aplicaciones de los comercios o mismo ser enviado por email y/o redes sociales, que permite que los clientes del comercio, puedan pagar con efectivo por los productos de éste, en cualquier momento y lugar en todos los puntos de pago habilitados por PAGO46.





Los SOCIOS46 son personas que tienen la aplicación y habilitan a la hora y local que quieren la opción de recibir pagos. Esta opción les permite generar un ingreso extra con cada pago recibido.





Tanto en las redes asociadas, como cuando la transacción se realiza a través de un SOCIO46 el consumidor recibe de manera inmediata un código de pago en su correo electrónico, garantizando la seguridad de la operación. El SOCIO46 a través de su teléfono móvil recibe pagos desde la app de PAGO46, y por cada transacción que realizan obtiene una comisión, lo que genera un ingreso extra de manera directa, operando 24/7.





Durante el 2021, más de 200.000 usuarios han pagado utilizando la red de PAGO46 a través del botón de pago para hacer algún pago. La empresa cuenta con más de 21.000 usuarios recurrentes en la aplicación.