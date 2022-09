Carreras del futuro para los amantes del Gaming

Discover comparte espacios e información valiosa para quienes están inmersos en esta nueva ola que está penetrando en la sociedad. Por esta razón, la marca ha creado su propio equipo gamer, el cual cuenta con renombrados jugadores de videojuegos del país. Arianna Banana, reconocida gamer Discover, quien con su experiencia se ha convertido en una profesional en el tema del gaming nos cuenta y comparte importante información sobre cómo los videojuegos han pasado de ser un hobby a convertirse en un trabajo.

En primer lugar, Arianna, comenta que “el gaming ya es un trabajo como tal porque una vez que empiezas a monetizar ya se considera un trabajo” y aunque actualmente, en Latinoamérica, esto continúa desarrollándose, a nivel mundial ya existen carreras enfocadas 100% al tema gaming y los e-Sports. Es un hecho que la idea del videojuego como una ‘pérdida de tiempo’ ha quedado en el pasado. Los videojuegos tienen tal atracción que han dejado de lado su uso doméstico para convertirse en una afición capaz de reunir a miles de jugadores conectados de forma online; jugando una partida en tiempo real o agrupar a miles de personas en un estadio de fútbol.



Esto demuestra que es una industria en constante evolución, convirtiéndose en una tendencia que va sumando adeptos cada día con un amplio y ambicioso margen de crecimiento. Todo gamer aficionado, alguna vez se ha preguntado ¿podré vivir de los video juegos? ¿mi hobby se puede convertir en un trabajo? Ahora, más que un sueño, es una realidad, pues los videojuegos se perfilan como una de las industrias más rentables.



Su avance ha atraído grandes emporios que brindan asistencia, fondos y espacios para esta comunidad que no para de crecer. Ser gamer profesional ya se muestra como una carrera que no solo genera dinero para los competidores, sino que es una fuente de empleo para muchas personas como ingenieros en sistemas, fisioterapeutas, especialistas en marketing, analistas de datos digitales, diseñador de videojuegos, periodistas especializados, entrenadores de equipo, entre otras profesiones; todo un ecosistema vinculado a la innovación y a la cultura.



Arianna Banana, hace alusión a otras profesiones, “una que a muchas personas no se les ocurre que puede relacionarse al gaming es la música, existen músicos dedicados 100% a crear canciones para los videojuegos, se encargan de toda la parte sonora y de crear intros”.



Por otro lado, también se habla de ciberseguridad, “existen hackers por todo lado y se tiene que enfocar los esfuerzos en evitar que encuentren maneras de hackear el juego y hacer trampa”. Como no se puede dejar de lado, lo físico y la salud de los jugadores de e-Sports, los nutricionistas y psicólogos deportivos son carreras que también se encuentran en auge.



Comúnmente, se piensa en el desarrollo de videojuegos como algo más cercano a la informática, pero no es así; este es más cercano a la cultura y al cine, que a la informática. Por ejemplo, Epic Games, una popular plataforma digital de videojuegos, busca aspirantes que se destaquen en disciplinas como arte, ingeniería, diseño, publicidad y operaciones comerciales, además de programación y música como se evidenció anteriormente.



Streamers, casters y artistas también forman parte de la industria del gaming que está revolucionando las industrias culturales de este siglo; donde, la tecnología es clave en estos perfiles, pero no ecesariamente se requieren dotes digitales. De hecho, uno de los perfiles más demandados como el de gestor de videojuegos necesita más conocimientos de empresa, economía y habilidades blandas que el uso de programas y software informático.





Como explica la gamer Discover, “Para estar en el managment del gamming hay que tener un conocimiento bien amplio de este mundo y cómo funciona, pero todo dependerá del enfoque que la persona quiera dar a su carrera gaming, como jugador, creador de contenido o staff”.

En los últimos años se ha visto igualmente el auge de perfiles como los gestores de contenido, los community manager de portales de videojuegos como Twitch, YouTube Gaming o guionistas que requieren de las denominadas habilidades blandas como inteligencia emocional, empatía, actitud, saber estar y, sobre todo, comunicación.



En el país, ya son varias las instituciones educativas que ofrecen cursos y maestrías en programación para videojuegos; lo que evidencia que se está convirtiendo en una realidad a nivel local.

Además, cabe destacar que “existen equipos constituidos como empresa tales como Skullcracker, Descuydado o Pirate Dream; lo que demuestra que también existe mucho espacio y apertura para las personas que quieran dirigir equipos.” enfatiza Arianna.

Entorno a las carreras del futuro, enfocadas en Ecuador, Arianna comenta que es importante lograr el apoyo del sector privado y lo ve como una gran posibilidad. “El último año, especialmente, ha habido mucha apertura por parte de los medios de comunicación para los e- Sports y el gaming. Aunque las personas aún están reacias a creer que esto puede generar para vivir, que una persona puede vivir de un videojuego, poco a poco con este nuevo sistema de difusión se está amplificando mucho más y ha cambiado percepciones”, explica Arianna, que a su vez reafirma que “hay mucho por explorar todavía, aquí en Ecuador, todos los equipos profesionales de e-Sports que existen son de gente amateur y aun así han logrado salir a flote”.



Finalmente, tras evidenciar que vivir del gaming ya es una realidad, Arianna, anima a las demás personas a que no se queden simplemente en un deseo o en un simple juego; sino que sueñen en grande que puedan formar una empresa y la hagan crecer. “Si realmente quieren estar en esto, se necesita esfuerzo y hay que invertir, pero es cuestión de ponerle todas las ganas. ¡Sí se puede vivir de esto!”.