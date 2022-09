Con diferentes actividades, UTPL promovió una educación para el futuro

La educación es la clave para empoderar a las personas, promover un mejor estilo de vida y construir sociedades equitativas en las que prevalezca el cumplimiento de los derechos humanos. Cuando las personas acceden a una educación de calidad, se contribuye al desarrollo de las comunidades, tal como lo señala el Objetivo 4 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible: ‘Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida, para todos’.





Bajo este contexto, la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL) llevó a cabo la campaña “Educación para tu Futuro”, una actividad realizada simultáneamente en 21 puntos del país, con el objetivo mostrarle al Ecuador que ‘Juntos somos más’, y que es posible llevar una educación de vanguardia a cualquier parte del mundo.



Karina Valarezo González, directora de Comunicación y Mercadeo de la UTPL, destacó que la presencia de la universidad es muy significativa a nivel nacional e internacional, pues la UTPL ha creado centros en diferentes lugares para brindar atención personalizada a sus estudiantes, esto sumado a los años de experiencia que tiene la UTPL en sus modalidades presencial y a distancia.



Desde su fundación en 1976, la Modalidad Abierta y a Distancia se ha posicionado como un modelo educativo que democratiza la educación, mediante la oferta de igualdad de oportunidades e innovadoras metodologías que permiten que el estudiante se forme de acuerdo con su disponibilidad de tiempo. Actualmente, acoge a más de 39.000 estudiantes en grado y más de 1.000 en maestría, convirtiéndose en líder en Educación a Distancia en Latinoamérica con 23 carreras que responden a diferentes áreas del saber. Además, cuenta con 90 centros de apoyo en Ecuador y 3 centros internacionales localizados en Madrid, New York y Roma.



Esta campaña demostró a los ecuatorianos que no hay barreras para cumplir un objetivo, y que los sueños se hacen realidad cuando se trabaja con pasión. En Loja, Quito, Guayaquil, Salinas, Portoviejo, Santo Domingo, Esmeraldas, Cuenca, Machala, Ambato, Ibarra, Milagro, Babahoyo, Catamayo y Zamora, miles de ciudadanos conocieron sobre la oferta académica y beneficios a los que pueden acceder al matricularse. También, la ciudadanía participó en varias dinámicas como la grabación de videos en TikTok con el hashtag #EducaciónParaTuFuturo.



De esta manera, la universidad exterioriza su compromiso con una educación superior de calidad y ratifica su interés por promover la superación personal de los ecuatorianos con un modelo educativo innovador y pensado en el futuro.