Ecuador, el lugar perfecto para celebrar el Día Mundial del Turismo

Por esta razón el sector turístico busca reactivarse y volver a los números altos que mueve esta industria. En Ecuador, según el Ministerio de Turismo, durante el último feriado del 10 de agosto se movilizaron 1,2 millones de personas vía terrestre, y para el próximo descanso del 09 de octubre, se prevé una movilización similar de turistas nacionales a las diferentes provincias del país.





Ecuador es un país que ofrece variedad de lugares espectaculares para visitar, y qué mejor que enamorarse de la diversidad del territorio al volante de un espectacular modelo GAC Motor.

Parra concuerda con que viajar es una de las experiencias más satisfactorias que existen, pero para tener un viaje cómodo y placentero es importante recordar las siguientes recomendaciones, antes y durante el viaje.



Adicional, la recomendación más importante es contar con un medio de transporte que brinde facilidades y genere confianza al trasladarse. Por ejemplo, GAC Motor ofrece tres espectaculares SUVs como el GS3, All New GS4 Y All New GS8; perfectos para viajes largos sin sentir cansancio, adecuados para todo terreno y condición climática, ideales para movilizarse cómodamente con cabinas amplias y elegantes.



1. Revisar el vehículo completamente para detectar algún tipo de falla.2. Verificar el kit de emergencia.3. Evitar conducir con cansancio, sueño o en estado etílico.4. Usar el cinturón de seguridad.5. Respetar las señales de tránsito.