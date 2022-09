El Movistar Best PC quedó listo para la Vuelta a Nariño

“Fue un circuito dentro de San Gabriel, con tramos muy exigentes, tanto que en cada vuelta se iban descolgando corredores”, contó Santiago, quien en los últimos metros se quedó mano a mano con Burbano, a quien en la última vuelta pudo vencer en uno de los repechos para llegar a meta en solitario.

Cinco corredores del Movistar Best PC competirán en la sexta edición de la Vuelta a Nariño (Colombia), que tendrá lugar del 28 de septiembre al 2 de octubre.Los “tecnológicos” Joel Fuertes, Pablo Caicedo, Jhonny Correa, y los colombianos Paulo Pantoja y Rubén Urbano, representarán al equipo durante las cinco etapas que contará la carrera en la zona sur de Colombia.Urbano suele entrenar en ese sector por lo que intentará ganar una de las jornadas. “Hay unas etapas que pasan por donde practico”, comentó el corredor “cafetero” que tiene como residencia Nariño.Mientras que, como equipo, Urbano se plantea “ayudar lo que más pueda a mis compañeros, porque hay oportunidad de ganar la categoría sub 23 con Paulo Pantoja”, señaló.Por su lado, para Fuertes sería muy bueno ganar una etapa y espera “pelear la clasificación general, con cualquiera que de los compañeros que este mejor ubicado y dar todo porque se consiga resultados”, apuntó el corredor.Uno de los líderes del Movistar Best PC Santiago Montenegro se impuso en el Circuito Ciclístico de Montufar (Carchi), que se desarrolló este domingo en la ciudad de San Gabriel.Montenegro, campeón de la Vuelta al Ecuador 2020, superó a Joel Burbano (Team Narváez), que terminó segundo. El podio lo completó Sebastián Caicedo (Cine Cable).