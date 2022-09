Impexpharm ofrece suplementos alimenticios innovadores en el mercado ecuatoriano

Con el objetivo de contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas, a través de productos innovadores y de calidad mundial, Impexpham incursionó hace dos años en el mercado ecuatoriano. Hoy en día, la compañía distribuye compuestos y suplementos que aportan un significativo valor agregado a la salud y hábitos de vida de sus clientes, con el apoyo de su red de médicos, colaboradores y aliados estratégicos. Con el objetivo de contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas, a través de productos innovadores y de calidad mundial, Impexpham incursionó hace dos años en el mercado ecuatoriano. Hoy en día, la compañía distribuye compuestos y suplementos que aportan un significativo valor agregado a la salud y hábitos de vida de sus clientes, con el apoyo de su red de médicos, colaboradores y aliados estratégicos.



Agustín Fernández Ferriolo, Gerente General y fundador de Impexpharm, señala que KrillOmex es su producto estrella y con mayor alcance a nivel nacional, incluyendo las Islas Galápagos.



"Este suplemento es el único aceite de krill de 1 gramo puro en el Ecuador. Su aporte es potente y significativo, sobre todo en el área nutricional", menciona Fernández.



KrillOmex es un suplemento alimenticio novedoso que se extrae de la especie de krill Euphausia Superba, un tipo de crustáceo minúsculo similar a un camarón. El aceite de krill es una rica fuente de ácidos grasos omega-3, antioxidantes, fosfolípidos, colina y astaxantina, que contienen una amplia gama de beneficios para la salud del corazón, el cerebro, las articulaciones y el hígado.



El aceite de krill se extrae en la Antártida. Durante el proceso, los componentes del krill son utilizados en su totalidad, sin ningún desperdicio. Aker Biomarine, socio estratégico de Impexpharm, cumple con todas las regulaciones medioambientales, para extraer el aceite de esta especie marina. De forma posterior, es convertido en cápsulas en Estados Unidos y transportado a Ecuador, para su acondicionamiento y distribución.



Para Fernández, este compuesto tiene un enorme potencial en el mercado ecuatoriano, debido al aporte que puede brindar en el combate a diversas problemáticas, como la desnutrición crónica. El consumo de aceite de krill tiene un gran impacto en el aspecto nutricional de cada persona. Por este motivo, su ingesta puede resultar beneficiosa para tratar esta condición, tanto en adolescentes como en

jóvenes y adultos.



Fernández detalla que, a diferencia del Omega-3 tradicional, KrillOmex no huele ni sabe a pescado. Entre sus ventajas, se destaca que el aceite de krill tiene un delicioso olor y sabor a vainilla. Además, no produce reflujo gástrico.



El método de consumo se basa en la ingesta de dos cápsulas diarias por un período de al menos 60 días. Entre el día 15 y el día 30, las personas comenzarán a notar resultados favorables en la prevención de afecciones cardíacas, digestivas, oculares, articulares y otras relacionadas con la inflamación crónica.



Las personas interesadas pueden adquirir este producto en las principales cadenas de farmacias de todo el país. Además, Impexpharm cuenta con una tienda virtual dedicada a este producto www.krillomex.com. En este sitio, los clientes pueden acceder a una promoción exclusiva 3x2 (por la compra de 2 cajas, la tercera es totalmente gratis).



La opción de compra, a través de la tienda virtual, también permite gestionar el envío de productos. La cobertura es nacional, incluyendo la región insular. En las ciudades de Quito y Guayaquil, este servicio no tiene ningún costo.