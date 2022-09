La tercera temporada de War of the Worlds llega en exclusiva a OnDIRECTV

El lunes 19 de septiembre a las 21:00 OnDIRECTV estrena en exclusiva el tercer ciclo de la exitosa serie War of the Worlds, una nueva versión de la clásica historia de H.G. Wells sobre una invasión extraterrestre, en esta ocasión ambientada en la Europa actual.



Después de garantizar con éxito la seguridad de toda la humanidad en la segunda temporada, el profesor Bill Ward ve recompensadas sus acciones heroicas con una cadena perpetua en prisión. Más alejado de su familia y amargado con su suerte, Bill se aísla de las noticias globales cada vez más preocupantes.



Al mismo tiempo, personas de todo el mundo comienzan a verse plagadas de alucinaciones que apuntan al ataque alienígena original en la primera temporada. Expertos como la astrofísica Catherine Durand están teorizando sobre la causa de estas alucinaciones, que parecen estar conectadas, pero sin éxito.



Mientras tanto, Adina ha regresado y, flanqueada por sus leales alienígenas humanos, lidera un ataque fatal contra una estación de policía para robar un cuaderno que contiene ecuaciones cuánticas. Aunque varios miembros de su clan mueren, Adina escapa con el cuaderno y se lo entrega a Hiram, un extraterrestre que, a pesar de estar gravemente enfermo, está construyendo un acelerador de partículas sofisticado para su causa: llevar a la humanidad a un final violento y de pesadilla.



"War of the Worlds ha sido uno de nuestros títulos más populares en OnDIRECTV y on demand en DIRECTV GO. Así que estamos orgullosos de ofrecer la temporada final, junto con las temporadas anteriores, para todos los fanáticos que la han visto desde el principio y para aquellos que quieran ponerse al día con este éxito mundial”, comentó Willard Tressel, Gerente General de OnDIRECTV.

War of the Worlds fue escrita y creada por el ganador del premio BAFTA Howard Overman (Misfits, Merlin) basada en la historia atemporal de H.G. Wells. La serie reúne nuevamente un destacado elenco conformado por Gabriel Byrne (Hereditary), Léa Drucker (Custody), Lukas Haas (Inception), Lizzie Brochere (Versailles), Pearl Chanda (I May Destroy You), Ania Sowinski (Men in Black: International), Ty Tennant (Tolkien) y Bayo Gbadamosi (The Great), entre otros.



Ambientada en Francia y el Reino Unido actuales, War of the Worlds es una producción de Urban Myth Films, respaldada por STUDIOCANAL, en asociación con CANAL+ y The Walt Disney Company, y se transmite en Estados Unidos por EPIX.