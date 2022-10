Ahorro de energía: Compromiso empresarial con el ambiente

El consumo de energía aumenta cada año en Ecuador, evidenciándose con facilidad en el detalle del consumo eléctrico que llega a cada casa o empresa del país. Según datos del operador eléctrico nacional CENACE 1 , de enero a julio de 2021, la demanda eléctrica aumentó un 8,13% y se consumieron 15.086 gigavatios hora (GWh), frente a 13.951,5 GWh consumidos en 2020. El operador explica que el incremento se debe, entre otras cosas, a la paulatina recuperación de la actividad empresarial tras las restricciones impuestas por el Covid-19.Alonso Arias, Subgerente de Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente de Corporación GPF – FEMSA señala que, “las cifras muestran que aún necesitamos una cooperación más estrecha entre los ciudadanos y las empresas para reducir el consumo de energía y, por lo tanto, generar un cambio en el medio ambiente”.En el marco del Día Mundial del Ahorro de Energía, que se conmemora cada 21 de octubre, Corporación GPF – FEMSA ejecuta acciones para alcanzar su objetivo 2030 de utilizar el 85% de energía renovable en todas sus operaciones. Este año implementó paneles solares en el Centro de Distribución (CEDIS) y en 4 Puntos de Venta de sus marcas, aportando a la reducción de gases de efecto invernadero. Al apostar por este tipo de energía, considerada una de las tecnologías renovables más eficientes para la lucha contra el cambio climático, Corporación GPF – FEMSA prevé evitar la emisión de 236 toneladas de CO2 al año, lo que equivale a la siembra de 398 árboles durante el mismo periodo, además, espera un ahorro anual de 405 KW en el CEDIS y 24 MWh anuales en los locales. En el 2023, la empresa intervendrá 10 locales más, generando un ahorro aproximado de 24 MWh anuales.Arias, resalta que “Invertir en energía solar es un hito para Corporación GPF – FEMSA, pues evita la generación de gases de efecto invernadero y no contribuye al calentamiento global. Además, es una fuente inagotable de energía que no requiere de grandes instalaciones para su transporte, aporta a la reducción de consumo energético y nos convierte en una empresa amigable y responsable con el ambiente”.Buenas prácticas de eficiencia energéticaBajo el compromiso de contribuir al cuidado del medio ambiente, en 2016, la compañía implementó el primer Centro de Distribución automatizado del país que cuenta con energía de autogeneración a través de la Hidroeléctrica San Bartolo, evitando el uso de combustibles y reduciendo el daño al medio ambiente. Por otro lado, en 2017, en todos los Puntos de Venta Fybeca, SanaSana y OkiDoki del país, se instauró el proyecto “Eficiencia Energética” para determinar el impacto de las emisiones de CO 2 y establecer medidas que minimicen el consumo de energía.Alineado al ODS 7, para garantizar energía asequible y moderna, Corporación GPF - FEMSA utiliza luces LED en 75.000 m 2 de los Puntos de Venta a nivel nacional. Con esta implementación, se estima que desde 2017 han alcanzado un ahorro de más de 4000 MWh con el funcionamiento del 100% de tecnología Led en 520 locales y 85% en 340 locales. La compañía planea lograr un 100% de luminaria Led en todos los Puntos de Venta del país para el 2027. Este tipo de iluminación disminuye la contaminación al no contener mercurio ni tungsteno, lo que supone un menor peligro ambiental cuando se queman. Además, reducen las emisiones de dióxido de carbono en un 80% y no genera calor.Para Alonso Arias, disminuir el gasto energético y conseguir un país más sostenible es un trabajo en conjunto, por eso Arias recomienda algunas acciones que pueden hacer una diferencia desde casa: