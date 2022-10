Estudio de IBM: los líderes de las cadenas de suministro en América Latina ven la disrupción y la infraestructura de tecnología como sus mayores retos para los próximos años

Un nuevo estudio de IBM Institute for Business Value (IBV), “ Own Your Transformation ”, señala que el 56% de los líderes en Latinoamérica ven la disrupción en la cadena de suministro y la infraestructura de tecnología (46%) como los retos más grandes para sus organizaciones en los próximos 2 a 3 años. También se mencionaron como desafios clave los cambios en el mercado (44%) y la sostenibilidad (34%).

46% de los líderes latinoamericanos respondieron a las disrupciones de la cadena de suministro introduciendo nuevas tecnologías como la automatización, por ejemplo. El estudio muestra que el 55% de los ejecutivos del sector en la región están utilizando enfoques predictivos en las operaciones de la cadena de suministro como una forma de gestionar los riesgos, además el 51% de los encuestados confirma que están aplicando la innovación abierta.

“El estudio revela que los líderes de la cadena de suministro están reconsiderando sus operaciones en función de los desafíos que surgieron en la pandemia de Covid-19, los cuales se suman al actual escenario de inflación, el cambio climático y los eventos geopolíticos. La gran mayoría está incrementando las inversiones para transformar sus flujos de trabajo con automatización e inteligencia artificial y uniéndose al ecosistema para ser más sostenibles y generar una mejor experiencia para los consumidores”, dice Andrés Maldonado Gerente General de IBM Ecuador.



Los resultados demuestran que las empresas se están enfocando ampliamente en la transformación digital de sus cadenas de suministro. Además, el internet de las cosas (61%), la inteligencia artificial (IA), el aprendizaje automático (55%) y la nube híbrida (45%) son las tecnologías seleccionadas por los líderes que más les ayudarán en sus resultados de negocio en los próximos 3 años. La encuesta del IBV contó con la participación de 1500 Directores de Cadena de Suministro (CSCO, por sus siglas en inglés) de todo el mundo.

En América Latina, la sostenibilidad es un desafío y también una fuerza para el cambio. El 39% de los CSCO coloca la sustentabilidad en su lista de prioridades y el 34% la ve como uno de los mayores retos para los próximos 3 años. El 45% informa que sus inversiones en sustentabilidad acelerarán el crecimiento del negocio y que experimentan una presión más directa por la transparencia de la sustentabilidad por parte de clientes (53%), inversionistas (50%) y gobierno (49%).