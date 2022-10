Fausto Altamirano participó en el Who’s Next Paris - Féria comercial de la moda

El reconocido diseñador ecuatoriano Fausto Altamirano formó parte del prestigioso evento Who’s Next Paris - Féria comercial de la moda que se celebra desde 1994. Este importante acontecimiento reúne a los mejores del sector dos veces al año - en enero y septiembre - durante 4 días.

Durante la feria comercial se exhibió lo mejor en Prêt-à-Porter, accesorios, belleza y estilo de vida, moda sostenible – IMPACTO, soluciones e innovaciones para minoristas y marcas de moda – TRAFFIC, exposición internacional dedicada al mercado de la joyería – BIJORHCA.Para Fausto Altamirano “el Who`s Next Paris es una vitrina importante para que los diseñadores exclusivos tengan la oportunidad de presentar sus diseños o tendencias al cliente directo. Gracias a este encuentro se logró la apertura de mercado a territorios como: Egipto, Holanda, Qatar, y Emiratos Árabes; y más países de Europa para ampliar posicionamiento de la marca en el sector”.Después de la pandemia, la recesión económica y otros factores, la moda ha sufrido una paralización; sin embargo, los diseñadores no nos hemos quedado quietos sino seguimos reinventando y creando moda. Tenemos que ir en busca de oportunidades y proponer nuestros propios estilos y tendencias para un mundo que se encuentra en constante movimiento y cambios; enfatiza Altamirano.El evento contó aproximadamente con 45 mil visitantes en la Porte de Versailles, de los cuales el 70% fueron compradores minoristas, multimarcas, grandes almacenes y comercio electrónico.Sobre Who`s NextEstá dirigida principalmente a compradores de todo el mundo. Agentes, periodistas, oficinas de compra, estilistas, escuelas y analistas de tendencias se dan cita en este evento líder del sector para descubrir las nuevas tendencias del sector.Desde 2019, Who`s Next acoge IMPACT: el evento dedicado a las marcas y soluciones sostenibles.A partir de septiembre de 2020, Who`s Next Next también dio la bienvenida a Traffic: el evento dedicado a soluciones innovadoras de desarrollo comercial para marcas de moda y minoristas.