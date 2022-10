Innovando en voz alta: por qué la invención no es innovación

Todos hemos pasado por el pasillo "Como se ve en la televisión" en la tienda de comestibles y nos hemos dado cuenta de la amplia gama de herramientas y aparatos de aspecto extraño, todos afirmando remediar el "¿Te ha pasado esto alguna vez?" situación. Si bien encuentro divertidos algunos de estos trucos, hay una razón por la cual estos productos a menudo se apilan en contenedores y se etiquetan con calcomanías de descuento: afirman que solucionan problemas que no existen o, al menos, no atraen a su público objetivo en una manera significativa.

En esta serie de blogs, "Innovando en voz alta" discuto la cultura de innovación de Vertiv a través de la lente de cinco comportamientos que ayudan a despertar la curiosidad, traer ideas nuevas y emocionantes y fortalecer los músculos de innovación de una empresa. Estos comportamientos se describen en uno de mis libros favoritos sobre el tema de la innovación, "Comer, dormir, innovar: cómo convertir la creatividad en un hábito cotidiano dentro de su organización". En esta publicación, veremos cómo las empresas fomentan la innovación centrándose en las necesidades específicas de sus clientes.



Menciono este ejemplo para ilustrar algo que creo que es una verdad universal en el diseño de productos, independientemente de la industria: la invención no es igual a la innovación. Para que un producto, solución o servicio sea innovador, debe tener valor para el cliente. Si su empresa no tiene pasión por resolver los problemas que enfrentan sus clientes ahora y en el futuro, no podrá innovar en ese espacio.



Algunos de mis ejemplos recientes favoritos de tecnologías que resuelven los problemas de los clientes son las pilas de tecnología utilizadas por las empresas populares de viajes compartidos y alquileres de vacaciones. Siempre he admirado cómo estas empresas han progresado basándose en innovaciones pasadas, como aplicaciones y herramientas de seguridad anteriores. Varias de estas empresas disruptivas también utilizan una pila de tecnología que se ejecuta casi en su totalidad en software de código abierto. Las pilas de código abierto son grupos de herramientas independientes que trabajan juntas para crear soluciones para el cliente.



Estas pilas de tecnología brindan a las empresas agilidad, flexibilidad y velocidad para resolver problemas comerciales comunes y permiten que las organizaciones escalen y amplíen sus capacidades sin tener que superar obstáculos de licencia o propiedad. Como líder de la oficina de innovación de Vertiv, me inspiro mucho en este enfoque y creo que podríamos beneficiarnos enormemente de descubrir nuevas formas no solo de construir a partir de nuestras innovaciones anteriores, sino también de hacer que nuestras diversas partes del negocio trabajen juntas para resolver dilemas del cliente.



Tener una mentalidad innovadora centrada en el cliente para los problemas de hoy

La industria de los centros de datos está atravesando un período de crecimiento sin precedentes para respaldar todo, desde el trabajo remoto hasta las cadenas de suministro automatizadas, y hay alrededor de 4,1 gigavatios de capacidad de nuevos centros de datos actualmente en construcción. Para frenar los efectos que este crecimiento tendrá en el medio ambiente, los clientes de hoy están poniendo más énfasis en las soluciones que contribuyen a sus objetivos de eficiencia y sostenibilidad.



Un ejemplo de una solución diseñada pensando en el cliente es Vertiv Liebert® EXL S1 con Dynamic Online Mode, que puede aumentar la eficiencia energética hasta en un 5 % y reducir las pérdidas de energía hasta en un 75 % en comparación con un modelo heredado. Varias de las unidades de sistema de alimentación ininterrumpida (SAI) de Vertiv cuentan con la certificación ENERGY STAR® y nuestros sistemas de refrigeración sin agua han ahorrado miles de millones de galones de agua al año en

todo el mundo desde que los presentamos en 2013. Por ejemplo, el Liebert® DSE Free-Cooling El sistema de economización ahorra hasta 4,0 millones de galones de agua por año, por unidad, en comparación con los modelos anteriores.



Tener una mentalidad de innovador para el mañana y más allá

Pronto, sabemos que los chips utilizados en los centros de datos alcanzarán un punto en su consumo de energía en el que la implementación de refrigeración líquida será una conclusión inevitable. Esto significa que los racks en el centro de datos requerirán algún tipo de sistema de plomería. En los próximos años, el crecimiento de las aplicaciones informáticas de borde cercanas y los puntos de comunicación más pequeños, incluidos 5G, 6G y más, requerirán sistemas refrigerados por líquido no tripulados. Los clientes van a necesitar expertos en diseño en electrónica y plomería. Con miles de servidores funcionando todos los días, siempre existirá el riesgo de una fuga. Nuestro trabajo es pensar en cómo queremos manejar estas fugas y considerar las juntas tóricas, las válvulas de cierre y otras piezas del equipo que se necesitarán para instalar este equipo con éxito.



Hacemos esto no solo porque las aplicaciones futuras lo requerirán, sino también por los beneficios de eficiencia que obtienen las organizaciones al adoptar esta nueva tecnología. Hoy en día, alrededor del 40 % de la electricidad en un centro de datos se dedica a la refrigeración. Las mayores propiedades de transferencia térmica del líquido en comparación con el aire, combinadas con la no necesidad de ventiladores para mover el aire por el centro de datos, pueden reducir en gran medida este número y contribuir a los objetivos de eficiencia de una organización.



No se sabe si estas necesidades de los clientes saldrán a la superficie dentro de dos, cinco o diez años. Sin embargo, poder tener estas conversaciones con exploradores tecnológicos y partes interesadas, y anticipar estas necesidades y problemas antes de que sucedan, es un diferenciador clave en nuestra capacidad para brindar soluciones innovadoras a los clientes.



En la próxima entrada del blog, recapitularé mi experiencia organizando la Cumbre de innovación de Vertiv y compartiré algunas ideas innovadoras de otros líderes dentro de la empresa. Si tiene alguna idea o comentario sobre el tema de la innovación, comuníquese con nosotros. Me encantaría escuchar tus ideas.