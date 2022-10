La marca estadounidense Old Navy llega a Ecuador y contiúna su expansión en Sudamérica a través de una sociedad de franquicia

Old Navy anunció que su franquiciado, AR Holdings, lanzará la marca en Guayaquil, sirviendo como entrada oficial de la marca en Ecuador. AR Holdings presentará a los ecuatorianos la marca estadounidense de ropa y accesorios para toda la familia a través de una moda increíble y divertida y a excelentes precios. El sábado 15 de octubre, la franquicia abrirá la primera tienda Old Navy del país en Mall del Sol.



Ecuador representa un mercado importante para la marca, sumándose a la expansión de los lanzamientos que tuvieron lugar en Costa Rica, Panamá, Guatemala, El Salvador y la más reciente apertura en República Dominicana. Gap Inc., la casa matriz de Old Navy, tiene una visión de crecer de manera constante y rentable a través de su modelo de franquicias, que se enfoca en trabajar con las mejores empresas de su clase, como AR Holdings, expertos en sus mercados y con la capacidad de expandir las marcas de Gap Inc. para llegar a clientes nuevos y existentes.



“Llegar al Ecuador con una marca tan querida para los ecuatorianos es un gran honor y una gran responsabilidad. Estamos seguros de que los valores inclusivos, como la variedad de productos orientados a la familia de Old Navy se alinean muy bien con los valores de las familias ecuatorianas y satisfacen las necesidades de nuestros clientes en el mercado. No podríamos estar más felices de abrir nuestras puertas en Guayaquil”, resaltó Antonio Burgos, director general de AR Holdings.



Old Navy abrirá en Ecuador con una colección que ofrece a cada miembro de la familia atuendos divertidos, fabulosos y asequibles. Además, las prendas con logo de la marca, la ropa deportiva Old Navy Active, los famosos denim jeans y conjuntos a juego para toda la familia estarán disponibles en tienda para comprar desde el fin de semana de apertura.



Como parte de la celebración del fin de semana de apertura de Old Navy en Mall del Sol, habrá regalos, promociones y actividades sorpresa para toda la familia, incluyendo un 25% de descuento en toda la tienda. Además, los clientes que paguen con tarjeta de crédito de Produbanco recibirán un 10% adicional de descuento en su compra. La tienda estará abierta de lunes a sábado de 10h00 a 21h00 y los domingos de 10h00 a 20h00.



Para conocer las últimas noticias sobre Old Navy en Ecuador visita la página oficial de la marca en Facebook @OldNavyEcuador.