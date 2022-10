La organización ecuatoriana The Nobis Foundation estará presente en el II Panamerican Benefit Gala Show

La Gala transmitirá las raíces latinas y la historia del mestizaje del continente americano. Además, se rendirá un homenaje especial a grandes filántropos del mundo empresarial y artístico, como lo son: Paquito D´Rivera, ganador de múltiples Grammys y a Isabel Noboa, empresaria fundadora de esfuerzos de gran impacto social en Ecuador, a través de la Fundación Nobis, The Nobis Foundation y el programa Unidos por la Educación.



“Conectamos a personas y organizaciones de diferentes orígenes, pero con un mismo objetivo: crear y producir oportunidades para niñas, niños y jóvenes que se encuentran en situación de vulnerabilidad. En esta ocasión los recursos que se obtengan serán destinados en su totalidad para reconstruir escuelas en Ecuador, a través del programa Unidos por la Educación”, manifiesta Isabel Noboa, presidenta ejecutiva de Nobis Holding de Inversiones. The Nobis Foundation, fiel a su propósito de impulsar la educación como un factor clave, por segundo año consecutivo participará en el Panamerican Benefit Gala Show, que se llevará a cabo el 15 de octubre en Miami, Estados Unidos.La Gala transmitirá las raíces latinas y la historia del mestizaje del continente americano. Además, se rendirá un homenaje especial a grandes filántropos del mundo empresarial y artístico, como lo son: Paquito D´Rivera, ganador de múltiples Grammys y a Isabel Noboa, empresaria fundadora de esfuerzos de gran impacto social en Ecuador, a través de la Fundación Nobis, The Nobis Foundation y el programa Unidos por la Educación.Este evento es un espacio humanitario sin precedentes. Es una alianza que une a más de 30 organizaciones, sin fines de lucro, provenientes de Colombia, Venezuela, Ecuador, Peru, Guatemala, Mexico, Canada y EE. UU para trabajar a favor de más de 1 millón de niñas, niños y jóvenes de 8 países del mundo.Este año la Panamerican Benefit Gala Show cuenta con el apoyo de diversos sectores entre los cuales estarán 3 empresas ecuatorianas con sede en EEUU: Casa Magna Realty, Gloval Shipping USA y Ecuatoriana Airlines; cuatro empresas internacionales: - BIA Foods, The Nicolas Group, Doctor Soluciones y Mariela Cogorno y el aliado estratégico Ecuachamber Miami. Todas las empresas con un aporte muy valioso que eleva la importancia de este evento y le da fuerza para llegar a más lugares delcontinente.Desde The Nobis Foundation se llevan a cabo proyectos para mejorar la educación de la niñez en condiciones de pobreza y vulnerabilidad y brindamos espacios de voluntariado para los jóvenes y sus familias, con la finalidad de construir vínculos y desarrollar valores en un entorno unidad e inclusión.

Impacto de The Nobis Foundation en Ecuador

A la fecha, the Nobis Foundation, radicada en Miami, ha contribuido a mejorar la vida de más de 21,000 personas de bajos recursos en la región. Dado su trayectoria, en el 2021 fue invitado a ser parte del America Viva Alliance.



The Nobis Foundation y America Viva Alliance

La alianza con América Viva Alliance es un complemento a la visión que tiene la organización, ya que es una oportunidad para trabajar por generar comunidades sostenibles y equitativas en varios países de la Región. Para la Alianza, el enfocar su acción en los ODS 4- Educación de Calidad y 10 – Reducción de las igualdades, es una visión clara de cómo desde el mundo fundacional y empresarial se puede contribuir a crear y desarrollar comunidades sostenibles.



II Panamerican Benefit Gala Show, no solo es un espectáculo que celebra el mestizaje y la diversidad, al mismo tiempo que invita a más empresas para que puedan ser parte de esta iniciativa desde su punto de intervención. Se puede asistir a la Gala como público general o como empresa mediante un patrocinio.