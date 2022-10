La segunda temporada de The Secrets She Keeps llega en exclusiva a OnDIRECTV y DIRECTV GO

El lunes 3 de octubre a las 22:00, el canal exclusivo OnDIRECTV (201 & 1201 HD) y la plataforma de streaming DIRECTV GO [directvgo.com] pondrán en pantalla la segunda temporada de la serie The Secrets She Keeps, una adaptación del best seller homónimo del autor australiano Michael Robotham. Protagonizada por Laura Carmichael (Downton Abbey) y Jessica De Gouw (Pennyworth), sigue a dos mujeres de orígenes muy diferentes que tienen una sola cosa en común: secretos explosivos que amenazan con destruir todo lo que aman.

En la dramática conclusión de la primera temporada - que también se estrenó en OnDIRECTV - Meghan (Jessica De Gouw) se reunió con su bebé desaparecido, Ben. Habiendo superado la aventura de su esposo y el secuestro de su hijo, su familia estaba completa nuevamente, pero aún tenía dudas persistentes sobre la paternidad de Ben. Mientras tanto, Agatha (Laura Carmichael), la secuestradora de Ben, se quedó sola en un hospital psiquiátrico, otro golpe demoledor en una vida llena de abusos y errores.



El nuevo ciclo retoma alrededor de dos años más tarde cuando Agatha es sentenciada. El trauma del secuestro de Ben continúa afectando a la familia de Meghan y causando tensión en su matrimonio. Su ansiedad solo aumenta cuando Lorelei, una joven periodista con una agenda misteriosa, se obsesiona con Meghan y Agatha, y resulta que guarda un nuevo secreto.





La segunda temporada de The Secrets She Keeps también cuenta con las actuaciones de Todd Lasance (Spartacus: War of the Damned), Miranda Frangou (Elvis) y Ryan Corr (Bloom), entre otros. Este ciclo consiste en 6 episodios y se podrá ver en exclusiva desde el 3 de octubre, los lunes, a las 22:00 por OnDIRECTV y en la plataforma de streaming DIRECTV GO [directvgo.com]. Luego, los episodios estarán disponibles en formato on demand en DIRECTV GO [directvgo.com].