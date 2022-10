Líder del Movistar Best PC sufre grave lesión que lo aleja de la Vuelta a Guatemala y compromete presencia en la Vuelta al Ecuador

El líder del Movistar Best PC, Byron Guamá, sufrió, este domingo 16 de octubre, una grave lesión que lo aleja de la Vuelta a Guatemala y compromete su presencia en la Vuelta al Ecuador, que tendrá lugar del 12 al 19 de noviembre.Byron, cuatro veces ganador de la principal carrera en bicicleta al país, se accidentó mientras participaba en El Reto al Oasis, una prueba de ciclismo de montaña en la provincia de Imbabura. Tras las primeras evaluaciones, el corredor “tecnológico” presenta una fractura del radio. La recomendación médica fue reposo y la inmovilización del brazo para no tener secuelas. Al conocer el diagnóstico médico, Guamá mencionó estar “dolido, más que nada por lo que me voy a perder, por lo que me venía preparando”, aunque reconoció que son gajes del oficio a los que están expuestos como corredores.Los doctores pidieron que regrese en siete días para evaluar la fractura y determinar si es necesario entrar al quirófano.El líder del Movistar Best PC tiene esperanza de llegar a la Vuelta al Ecuador. “Voy a cumplir al pie de la letra lo que me dijeron los médicos para evitar la cirugía. Quiero estar en la Vuelta, pero hay que esperar y ver cómo va la recuperación”.Como un pequeño despiste calificó el pedalista carchense a lo sucedido. “Regresé a ver por dónde estaban los otros ciclistas al empezar una bajada, que tenía muchos huecos, no pude controlar la bici y me caí”, relató el tricolor.