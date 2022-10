Movistar Best PC destaca en el inicio de la Vuelta a Guatemala

Un liderato, un segundo lugar y dos top ten cosechó el Movistar Best PC en el inicio de la edición 61 de la Vuelta a Guatemala, este domingo, con la primera etapa entre la capital del país centroamericano y Chiquimula, sobre 162 kilómetros.El liderato para el elenco “tecnológico” lo consiguió el colombiano Paulo Pantoja, al ser el mejor en la categoría sub 23, luego de ingresar en la quinta casilla del primer día a 4 segundos del ganador de la fracción Robinson Chalapud.“La verdad estoy muy contento por obtener esta camiseta, luego de una etapa bastante exigente. Vamos a seguir dando lo mejor de nosotros para retenerla hasta el final”, dijo el portador de la camiseta azul de mejor joven.Pantoja encabeza la modalidad para menores de 23 años, con el mismo tiempo (3 horas, 43 minutos y 35 segundos), seguido por Sergio Chumil (Hino-One-La Red), corredor que paso en el sexto lugar y a Edwin Sam (Cerámica Castelli-ASO Quetzaltenango).Mientras que, el otro top ten fue para el líder de la escuadra continental ecuatoriana, Santiago Montenegro, quien cruzó la línea de meta en la novena posición de una jornada que tuvo un final atropellado, con caídas de tres corredores locales.De su parte, en la clasificación general por equipos, la escuadra del Movistar Best PC ocupa la segunda plaza, por detrás del conjunto guatemalteco Hino-One-La Red y el tercer lugar es para el Decoba-ASO Quetzaltenango, también del país sede.