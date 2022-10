¿Por qué los UPS en línea podrían ser la solución para sus necesidades de respaldo de energía?

El temor a un corte eléctrico es una fuente de preocupación para muchas organizaciones. Un suministro eléctrico consistente garantiza que una empresa pueda retener información y datos valiosos. Frente a sobretensiones no previstas y condiciones meteorológicas turbulentas, sus activos necesitan la seguridad de que las clásicas luces permanezcan encendidas.Este artículo analizará los beneficios de implementar una unidad de suministro ininterrumpido de energía (UPS) en línea en su negocio.Los sistemas críticos de su infraestructura organizativa no pueden fallar. Es así de simple y los beneficios del respaldo con baterías de un sistema UPS garantizan que así será. Si su fuente de alimentación falla o el voltaje cae por debajo de los niveles sostenibles, un UPS mantendrá el flujo de potencia para asegurarse de que pueda cuidar de sus importantes activos. Además de proteger sus equipos electrónicos de las fluctuaciones en la energía de CA, los sistemas de UPS en línea alimentan la carga sin interrupciones.Los sistemas UPS son aplicaciones críticas para muchos segmentos de la industria; a menudo se les llama el “corazón” de las organizaciones basadas en TI. Los sectores médicos, financieros y educativos dependen de la accesibilidad a los datos y los registros; incluso una pequeña interrupción en el suministro podría tener repercusiones importantes y costosas para los equipos sensibles.Para contrarrestar el riesgo de fallos en el suministro eléctrico, los sistemas de UPS en línea tienen una presencia casi constante en las salas de servidores de muchas compañías. El tiempo que necesitará un suministro eléctrico adicional en caso de fallos determinará cual es la mejor solución de respaldo con baterías para sus sistemas y sus datos.

Los sistemas UPS se clasifican en tres topologías diferentes, cada una con diferentes características y potencias:



En suspensión

Es básicamente un tipo de UPS para la corrección de averías. En suspensión es el tipo de topología más básica y recurre al respaldo con baterías en caso de caídas de tensión, sobretensiones o cortes eléctricos. Si el suministro entrante de la red pública oscila desde un nivel de voltaje seguro, el UPS se conmuta automáticamente al suministro de respaldo con baterías de CD, antes de convertirse a energía de CA para alimentar el equipo conectado. Por lo general, estos sistemas consisten en una batería que ofrece un suministro eléctrico a corto plazo, un rectificador o carga para mantener el voltaje, un inversor para ofrecer un suministro durante carga normal y un conmutador estático para transferir la carga automáticamente entre el suministro de la red pública y el inversor. Es ideal para equipos electrónicos de consumo, computadoras personales y sistemas de seguridad.



Interactiva

Esta tecnología de UPS tiene la capacidad de corregir fluctuaciones menores en el suministro sin transferirse a las baterías. Este tipo de UPS ha sido equipado con un autotransformador que regula la alta y baja tensión, para manejar los cortes eléctricos y las sobretensiones. Los modelos interactivos son ideales para equipos electrónicos de consumo, sistemas de juegos, computadoras y servidores de gama básica a media. Los UPS interactivos son ideales para proteger los equipos de misión crítica y suelen encontrarse en oficinas y armarios de TI.



En línea o doble conversión

Estos UPS ofrecen la mayor protección contra la pérdida de potencia, con un rendimiento impecable, consistente y casi perfecto sin importar la condición del suministro eléctrico de entrada. Se le llama el “rey” de los UPS y convierte el suministro eléctrico de entrada de CA en CD, y de vuelta a CA. Estos sistemas operan constantemente con energía de CD completamente aislada y ofrecen un tiempo de transferencia cero ya que nunca necesitan transferirse a esta fuente.



Las ventajas de los sistemas de doble conversión en línea

Los UPS de doble conversión han sido diseñados para proteger el equipo de TI de misión crítica y suelen encontrarse en instalaciones de centros de datos, servidores de alto rendimiento y grandes instalaciones de telecomunicaciones.





Los UPS en línea o de doble conversión tienen ventajas sobre otras soluciones de UPS, ya que ofrecen una conectividad ininterrumpida y un tiempo de transferencia cero para su equipo. El bypass estático interno garantiza que, en caso de un fallo mayor del UPS, usted mantendrá sus cargas críticas y sus funciones en línea durante periodos de inactividad inducidos por reemplazos.



Además, un UPS en línea ofrece una salida de onda sinusoidal pura, que es una oscilación uniforme y repetitiva de la energía de CA. La salida de onda sinusoidal se asegura de que el equipo que utiliza suministros eléctricos con corrección del factor de potencia (PFC) activa no sufra cortes eléctricos al transferirse del suministro de la red pública a las baterías.



Otras topologías de UPS ofrecen una topología de onda sinusoidal simulada, una aproximación lograda por la modulación de onda de pulso que ofrece una energía de respaldo con baterías más rentable para los equipos que no necesitan una salida de onda sinusoidal. La onda sinusoidal simulada es menos costosa de fabricar y suele utilizarse tanto en UPS interactivos como en espera.



¿Cuál elegir?

A la hora de elegir la mejor solución de UPS para su negocio, tome en cuenta el valor de sus sistemas, su infraestructura y sus datos, y pregúntese lo siguiente: ¿Qué puede darse el lujo de perder?



Esto no quiere decir que su información, sus sistemas y sus datos no sean valiosos. Se debe tener en cuenta todo a la hora de tomar una decisión, desde el costo de operación hasta el tamaño de su empresa. Otro factor importante es la redundancia.



Un solo sistema UPS ofrece los medios para reducir los problemas cuando el suministro eléctrico falla y el UPS se hace cargo de manejar el respaldo y la carga crítica. Este es un ejemplo de una solución no redundante, ya que cumple con los requisitos básicos de proteger la carga contra problemas en la red eléctrica pública.



La redundancia del sistema representa múltiples sistemas UPS, cada uno alimentando la mitad de la carga. Si un sistema falla, la carga se transferirá automáticamente al otro sistema UPS por medio de una conexión de dos cables.



Muchas empresas eligen adoptar una solución que pueda soportar el crecimiento futuro por medio de módulos de potencia adicionales.



¿Por qué necesita su negocio la protección de un UPS en línea?

Si su organización es responsable de datos o equipo de TI de misión crítica, usted necesita la protección de un UPS de doble conversión. El UPS en línea es el único en ofrecer el mayor nivel de protección contra cortes eléctricos, caídas de tensión y sobretensiones, ruido de frecuencia o distorsión armónica.



Ya sea que opere durante la temporada de huracanes o esté preocupado por los efectos devastadores de una sobretensión, la integración de un UPS en línea ofrece el más alto nivel de protección. Los beneficios de un UPS de doble conversión incluyen:

Una transferencia segura inmediata gracias a la conversión de la energía de CD a CA. Gracias a un tiempo de transferencia preciso de cero milisegundos entre el corte eléctrico y la restauración del suministro de respaldo, se eliminan los riesgos de pérdida y corrupción de datos.



Una regulación perfecta de la tensión gracias al proceso de doble conversión. Su salida no oscila más del 2% de un voltaje perfecto.



Un diseño de sistema independiente de las baterías significa que nunca tendrá que reiniciar su sistema después de que las baterías se agoten. El diseño de alimentación después de la restauración evita el reinicio manual de los sistemas instalados de forma remota a medianoche en caso de que las baterías se agoten.



Una flexibilidad adaptada a sus necesidades gracias a la capacidad de agregar paquetes de baterías. Permite la conexión en cadena margarita para prolongar el tiempo de operación mediante un soporte fácil de instalar.



Soluciones de Vertiv

Cuando se trata de encontrar la estrategia perfecta para su unidad de suministro ininterrumpido de energía en línea, confíe en los expertos de Vertiv. Gracias a soluciones integrales y a la medida que se ajustan a los requisitos específicos de respaldo de energía de su organización, podrá implementar un suministro eléctrico escalable que crecerá junto con su negocio.



Vertiv aprovecha años de amplia experiencia en infraestructura para ofrecer una disponibilidad total de los sistemas de potencia junto con información vital de los activos para mantener sus sistemas funcionando a la perfección.



Colaboramos con los clientes para imaginar y construir infraestructuras preparadas para el futuro. Aprovechamos nuestro portafolio de hardware, software, análisis y servicios para permitir que sus aplicaciones vitales tengan un funcionamiento ininterrumpido, un rendimiento óptimo y un crecimiento conforme a las necesidades de su negocio.



Nuestro equipo de expertos trabajará junto con sus recursos de TI y liderazgo intelectual para personalizar su sistema de UPS en línea. Juntos, gestionaremos los riesgos de manera efectiva, reduciremos los costos y lo guiaremos para que tome las mejores decisiones para el futuro de la infraestructura de su organización.



Vertiv Power Assist es un recurso gratuito que ofrece un software diseñado para un apagado seguro de los activos de TI en caso de que el respaldo con baterías de su UPS experimente una condición amenazante. Con esta aplicación de fácil instalación, recibirá notificaciones del evento a través de métricas clave y datos históricos.



Con Vertiv Power Insight, disfrutará de la comodidad de un monitoreo remoto accesible y gratuito. Este software complementario y basado en la web aumenta la visibilidad de su UPS a la vez que protege los equipos críticos y mejora la eficiencia operativa.



Siéntase tranquilo; no es la única empresa con la necesidad de adoptar soluciones de respaldo con baterías nuevas y cada vez más potentes. Le animamos a conocer cómo están cambiando los sistemas críticos en múltiples industrias y cómo las soluciones de Vertiv se asocian con los líderes de TI para ofrecer soporte frente a las nuevas fronteras informáticas.



Las soluciones modulares, escalables y redundantes ya se encuentran disponibles. Contáctenos hoy mismo para conocer cómo Vertiv puede ofrecer seguridad y garantía para todas sus necesidades de respaldo de energía y UPS en línea.