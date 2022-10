Tommy Hilfiger lanza nueva campaña de relojes para temporada Otoño - Invierno 2022

La marca Tommy Hilfiger lanza una nueva colección de relojes para la temporada Otoño – Invierno 2022. En ella hay una variedad de estilos que van desde lo elegante y minimalista hasta lo más sofisticado para resaltar el look de hombres y mujeres en su día a día.

Para el público masculino la colección presenta diseños clásicos y también deportivos. Resalta un reloj deportivo de uso múltiple con estilo Vintage Racing. Resistente al agua hasta 5 ATM, este reloj multifuncional (44 mm) se completa con una esfera de rayos de sol, un marco de acero inoxidable y un brazalete de malla resistente.



Para quienes buscan agregar más estilo a su look, está un reloj de diseño minimalista elegante inspirado en el estilo aventurero con su sofisticada esfera color azul marino. El plateado y el azul se combinan en este reloj clásico elaborado con un brazalete de malla de acero inoxidable, que aporta una apariencia clásica y versátil.



Dentro de los diseños para mujeres, la plata, el oro y el acero inoxidable cobran protagonismo. La colección presenta estilos para toda ocasión y distintos gustos. A quienes les gusta brillar, encontrarán como opciones los relojes con incrustaciones de cristales y esfera de madre perla.



Destacan también los delicados diseños minimalistas, entre ellos un reloj con detalles femeninos, sencillo, pero con elementos que realzan su elegancia como un brazalete de malla de acero inoxidable, esfera de rayos de sol y detalles en oro rosa para combinar perfectamente looks casuales y más sofisticados.



La colección de relojes Otoño-Invierno 2022 ha sido fabricada por Movado Group Inc. bajo acuerdo de licencia con la marca Tommy Hilfiger. Estos diseños están disponibles en los locales de Watchworld ubicados en los principales centros comerciales de Guayaquil, Quito, Manta, Portoviejo, Santo Domingo y Ambato.