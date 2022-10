Visita del Dr. Bryan G. Fry a la Universidad Indoamérica

El Dr. Bryan G. Fry es profesor de la Escuela de Ciencias Biológicas y director del Laboratorio de Evolución de Venenos de la Universidad de Queensland.Su visita a Ecuador la realizó en el marco de un proyecto documental, donde tuvo un conversatorio con los estudiantes de la carrera de Biodiversidad y Recursos Genéticos sobre el tema: Endless forms most deadly: The chemical arms race between venomous predators and their prey. En este espacio los estudiantes lograron reforzar su conocimiento sobre las serpientes y el manejo de las mismas.Adicionalmente, su viaje permitió afianzar la colaboración científica que viene desarrollando desde 2019 con el laboratorio de nuestro docente-investigador Dr. David Salazar Valenzuela. Los proyectos en los que se encuentran colaborando actualmente se enfocan en: 1) pruebas funcionales de actividadde toxinas de venenos de serpientes del Ecuador, 2) diversidad de especies y venenos de arácnidos del Ecuador y 3) diversidad genética y ecología de poblaciones ecuatorianas de anacondas.