Aromas y Recuerdos presenta en Ecuador Pepe Jeans, el nuevo perfume de la marca inglesa

Aromas y Recuerdo durante más de cuarenta años se ha caracterizado por contar con los mejores aromas de las marcas más reconocidas e importantes a nivel mundial. Recientemente ha sido seleccionada la casa de perfumes responsable de traer y presentar el nuevo aroma de la marca londinense Pepe Jeans en el país.Con el concepto la vida debe no solo ser vivida, hay que celebrarla, se presentó oficialmente Pepe Jeans Life is Now, disponible para hombre y mujer en todas las tiendas de Aromas y Recuerdos a nivel nacional y en www.aromasyrecuerdos.com.La botella de este perfume está esculpida en forma de copa de martini, que representa el deseo de disfrutar la vida. La superficie de la botella está íntegramente cortada en prismas utilizando un cristal tintado de rosa brillante y elegante. La sofisticación se aporta al diseño en forma de una tapa rosa metalizada que adorna con estilo y delicadeza la botella de vidrio. Otro toque de originalidad proviene de la presentación invertida del perfume. Disponible en dos presentaciones: 50ml $52.99 y 80ml $63.99.El perfume tiene una presentación única de coctelera elegante y atrevida para él. La atmósfera del barman proporciona la inspiración para un diseño joven y masculino: un cristal grabado en prisma coloreado con el distintivo azul denim de Pepe Jeans. La tapa metálica aporta un toque joven e innovador a través de la combinación de diferentes materiales. Disponibles en dos presentaciones: 50ml $52.99 y 100ml $63.99.