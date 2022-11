Casa Julián recibe galardón por ser parte de la lista Latin America ́s 50 Best Restaurantes 2022: 51-100

La lista Latin America's 50 Best Restaurants es un reconocimiento que se originó en 2013 para celebrar la gastronomía latinoamericana y ofrecer a los comensales del mundo entero, información y recomendaciones culinarias de su interés. Este año, Latin America's 50 Best Restaurant celebra a un mayor número de establecimientos de hostelería, con el anuncio de la lista de los restaurantes clasificados entre el puesto 51 y el 100, un elemento clave de los The World's 50 Best Restaurants que hace su debut en la región.