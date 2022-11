Cerrar la brecha digital y fomentar la inclusión educativa, un nuevo desafío para la UTPL en la Amazonía

En Ecuador, solo el 35% de los hogares en condición rural poseen acceso a internet. De acuerdo con un estudio de la firma HughesNet, la penetración del internet es baja, principalmente, en zonas cercanas a la Amazonía, como la provincia de Morona Santiago. Esta situación es aún más crítica si se considera que, en dicha localidad, solo 2 de cada 10 hogares cuentan con una computadora de escritorio o portátil.

Este panorama refleja grandes desafíos para la ciudadanía en materia de formación académica y acceso a programas de educación. Según cifras oficiales del Ministerio de Educación, más de 56 mil estudiantes no regresaron a clases en el régimen Sierra y Amazonía. Un gran número de ellos forman parte de comunidades indígenas que se encuentran en zonas rurales, donde existen varias dificultades para acceder a tecnología y opciones educativas.En este sentido, la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL) ha desarrollado varias iniciativas, para contribuir al cierre de la brecha digital y fomentar la inclusión educativa en PROAmazonía (el Programa Integral Amazónico de Conservación de Bosques y Producción Sostenible, que es liderado por el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo).De esta forma, la universidad recientemente realizó la entrega de becas de hasta el 60% a jóvenes, de entre 17 y 30 años, de las etnias shuar y achuar. Las comunidades a las que pertenecen los estudiantes beneficiados son la Achuar Saapapentsa y la Taisha Tuutinentsa, que están localizadas en la provincia de Morona Santiago, cerca de la frontera con el Perú. En este territorio, habitan alrededor de 500 familias, las cuales fueron notificadas sobre esta iniciativa, a través de una emisora local de radio.Considerando las dificultades que existen para acceder a la comunidad (15 minutos de vuelo, 3 horas por vía terrestre o en canoa y 6 horas caminando), así como la falta de acceso a tecnología, la UTPL realizó la donación de 27 tablets que cuentan con recursos virtuales y acceso a plataformas educativas, para que los jóvenes continúen con su educación superior en las carreras de Educación Básica, Educación Inicial, Contabilidad y Auditoría, Administración Pública y Pedagogía de la Matemática y la Física.Domingo Sanchim, dirigente de la etnia achuar, explicó que este grupo de jóvenes serán los primeros de esta comunidad en acceder a educación universitaria. El líder indígena comenta que, debido a las dificultades, los estudiantes no avizoraban acceder a este tipo de oportunidades que den una mejor perspectiva sobre su futuro profesional.Esta iniciativa forma parte de un proyecto que desarrolla la UTPL en alianza con PROAmazonía, para impulsar el desarrollo resiliente y responsable, contribuyendo a la erradicación de la pobreza y al desarrollo humano de manera amigable con el ambiente, especialmente en las comunidades nativas de la Región Amazónica.Con este proyecto, la UTPL contribuye de manera sustancial al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 4 (Educación de calidad) y 10 (Reducción de las Desigualdades) de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Es más, a través de esta iniciativa, impulsa varios aspectos como la gestión del conocimiento, potencia el entorno de innovación y emprendimiento, genera cadenas productivas y de valor, y aporta con alternativas a favor del desarrollo sostenible.