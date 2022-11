Cinco recomendaciones para hacer negocios con Costa Rica

La Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER), institución que tiene a su cargo la promoción de las exportaciones costarricenses, realizará una visita al mercado ecuatoriano con la finalidad de impulsar oportunidades de negocios, en el marco del próximo acuerdo de asociación comercial entre Costa Rica y Ecuador. El intercambio balanza comercial entre Costa Rica y Ecuador en 2021 alcanzó los USD$ 74,6 millones. Esta alianza buscará impulsar aún más las relaciones de negocio entre ambos países.

En ese contexto, en el marco de la visita a Ecuador del Gerente General de PROCOMER, Pedro Beirute, a desarrollarse del 16 al 17 de noviembre del 2022; la institución comparte cinco recomendaciones para los empresarios ecuatorianos que estén interesados en realizar negocios con este país:El apretón de manos es la forma más común de saludo. Se observan las normas básicas de educación y cortesía. Por lo general se utilizan Don y Doña como fórmulas de cortesía. Como temas de conversación funciona bastante bien los temas sobre la familia, el fútbol y eltránsito son buenos temas de conversación.Los costarricenses tienen principios y valores tradicionales. Es de suma importancia la honestidad y la confianza. Solo en ese contexto, se forjan relaciones duraderas de negocios con empresas costarricenses. No debe ofrecer nada que no pueda cumplir. La pérdida de confianza puede terminar cualquier oportunidad de negocio, por más promisoria que sea.: Las relaciones de negocio con costarricenses llevan parejo un elevado grado de confianza en la otra persona, así como el conocimiento personal de su interlocutor. Por ello, no debe extrañarle si le hacen unas cuantas preguntas la primera vez que los presentan y tienen una conversación.En Costa Rica prima una cultura diplomática, donde se goza la vida. A la hora de negociar prefieren argumentos poco dados al conflicto: Ni directo ni agresivos; sino, expresan sus puntos de vista de manera cortés.Para cerrar el acuerdo, es preferible hacerlo por medio de una invitación a cenar. Los ejecutivos costarricenses prefieren tenerconsolidado en un solo documento escrito todos los acuerdos, y revisado por abogados, previo a cerrar un negocio.En junio de 2021, Rodrigo Chaves, presidente de la República de Costa Rica; y su homólogo de Ecuador, Guillermo Lasso, acordaron durante una reunión bilateral en el marco de la Cumbre de las América negociar a partir de este año un acuerdo comercial con el objetivo de impulsar relaciones comerciales de mutuo beneficio entre ambos países.En ese contexto, la Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER), institución que tiene a su cargo la promoción de las exportaciones costarricenses, realizó una visita al mercado ecuatoriano con la finalidad de impulsar oportunidades de negocios.