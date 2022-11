Corporación GPF - FEMSA recibe el reconocimiento “Sello Empresa Segura”

La Cámara de Industrias y Producción del Ecuador entregó el reconocimiento Sello Empresa Segura a Corporación GPF – FEMSA por ser una empresa referente en diversidad e inclusión, con espacios libres de violencia de género y que promueve la independencia de las mujeres con proyectos sociales, mientras cuida de la salud y bienestar de los ecuatorianos.Esta iniciativa, implementada desde 2021 y creada en el marco del “Día Internacional de la eliminación de la violencia contra las mujeres” que se conmemora cada 25 de noviembre, reconoce a las empresas ecuatorianas que promueven la no violencia contra las mujeres y la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.Su origen nace de una alianza público-privada entre la Cámara de Industrias y Producción (CIP), Mlos Ministerios de Trabajo, Producción y Comercio Exterior, y el Servicio Nacional de Contratación Pública, anclados bajo la asistencia técnica del Programa de Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PreViMujer), implementado por la Cooperación Alemana GIZ.Entre las empresas reconocidas, Corporación GPF – FEMSA destacó por sus acciones empresariales implementadas para erradicar la violencia y discriminación contra las mujeres. Actualmente, es la compañía con mayor contratación de mujeres en todo el país y mantiene Políticas de Equidad de Género; Diversidad e Inclusión bajo los principios de no discriminación, integridad, respeto, empatía, equidad e igualdad de trato y oportunidades y una Política de Prevención del Acoso y Violencia.Además, su compromiso con la comunidad y las mujeres se evidencia a través de sinergias con instituciones que trabajan por mejorar las condiciones de vida de grupos vulnerables. Este año estableció una alianza con la Unidad Municipal Patronato San José, para brindar herramientas de empleabilidad e independencia económica a más de 20 mujeres mediante su programa de voluntariado corporativo.Para Hellen Andersen, Directora de Recursos Humanos de Corporación GPF – FEMSA: "Durante más de un año, hemos desarrollado iniciativas para nuestra organización y nuestra cultura. Constantemente generamos alianzas con instituciones públicas y privadas para proteger y empoderar a las mujeres, y crear espacios seguros. Con este reconocimiento, estamos aún más comprometidos en cuidar de las mujeres de la Corporación y nuestra comunidad”.La violencia contra las mujeres (VcM) es un grave problema social, de derechos humanos y de salud pública a nivel mundial. Según cifras de 2019 del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) 1 , esta problemática afecta a aproximadamente 7 de cada 10 mujeres ecuatorianas (INEC) y de acuerdo con cifras del estudio “Los costos-país de la violencia contra las mujeres en Ecuador” 2 del Proyecto para la Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PreViMujer) de la GIZ y la Universidad San Martín de Porres, se estima que le ocasiona al país un costo aproximado de USD$ 4.608 millones, lo que equivale al 4,28% de su PIB.María Paz Jervis, Presidenta de la Cámara de Industrias y Producción del Ecuador (CIP), recalca que “las empresas que promueven la no violencia y discriminación contra las mujeres deben ser reconocidas públicamente porque sus acciones llegaron a tal punto que calaron en el ADN institucional”. Sin embargo, insiste en que el sello no es la meta, para Jervis, la meta es conseguir una sociedad justa en la que las mujeres se encuentren seguras en todos los espacios de sus vidas y qué mejor que con el apoyo de las empresas.La entrega de este galardón reafirma el compromiso de Corporación GPF – FEMSA por desarrollar iniciativas que velen por la salud y bienestar de los ecuatorianos y se erradique la violencia en contra de las mujeres.