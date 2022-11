¿Cuánto gana un Gamer? El aporte económico del gaming en la actualidad

La llegada de los e-Sports y su audiencia cada vez más grande ha permitido que miles de personas que se divierten con videojuegos puedan verlo como una actividad que les genera ingresos. ¿Cómo ganar dinero jugando?, Eduarda Torres, joven gamer que pertenece al selecto equipo Discover gracias a su conocimiento en el gaming y su trayectoria, nos comparte información en base a su experiencia.Hoy en día, un gamer profesional, es quien empieza a monetizar su gusto y afición por los videojuegos y según lo comenta Eduarda, “los gamers pueden empezar a producir ingresos a partir de una buena base de seguidores, no necesariamente en número, pero si una base fiel”. Es así como, ahora, existe una comunidad de jugadores que recibe dinero por dedicarse de lleno a esta industria, ya sea jugando o generando contenido sobre gaming.Aunque no existe una cifra exacta de cuánto gana un gamer, en su experiencia, Eduarda afirma que Instagram es la Red Social que más ingresos puede aportar porque es donde existen más espacios y oportunidades para que los gamers profesionalicen sus habilidades y las marcas puedan conectar con las audiencias, principalmente aquellas que promueven el gaming como Discover, empresas de tecnología o telecomunicaciones. Twitch, la plataforma de streaming, también proporciona importantes ganancias. “El simple hecho de tener unos 40 viewers diarios, ya puede generar bastante dinero porque eso depende netamente de las donaciones que realizan las personas conectadas”, explica la gamer Discover.Muchas empresas y productos patrocinan a los jugadores profesionales ya sea con un pago mensual a cambio de contenido o con accesorios y elementos relacionados a esta profesión, también pueden ofrecer pagar los gastos durante los torneos u otros beneficios como vacaciones gratuitas y suministros para obtener visibilidad. Un auspicio de este tipo puede llegar hasta los USD 5.000. La mayoría de los jugadores son embajadores de marcas a la que representan y al tener una gran audiencia es una oportunidad de marketing para cualquier posible patrocinador.El mundo gamer también está compuesto por equipos, y estar en uno profesional es muy cotizado, ya que genera varios miles de dólares al año. Para Eduarda, pertenecer a un equipo como SkullCracker, “es como una familia y nos poyamos entre todos”. Dentro de las acciones que desarrollan los equipos, se componen los streams en el canal del propio del equipo, generan contenido para las Redes Sociales y así es como promueven trabajo e ingresos para sus integrantes.Otra manera de atraer patrocinadores y seguidores son las redes sociales; por ejemplo, la plataforma Twitch, se encarga de pagar por la cantidad de suscripciones que tenga cada jugador. Un gamer profesional puede llegar a ganar USD 3.5 por cada suscripción y si llega a tener unas 250 mil suscripciones, su sueldo alcanzaría cifras inimaginables. Todas estas fuentes de ingresos son las razones por las que el juego profesional en línea es una carrera real; al igual que en cualquier campo, si eres un experto, podrás ganarte la vida con ello.Cada torneo cuenta con un premio diferente, todo varía dependiendo del juego y su popularidad; un torneo puede pagar hasta USD 3 millones al equipo ganador, mientras que otro pagará USD 40.000. Acorde a una lista presentada por eSports Earnings, los jugadores de Dota 2 y Fortnite son los que más ganancias perciben. Entre los que ofrecen mejores recompensas también se encuentran League of Legends (LOL), StarCraft II y algunos de los títulos de Nintendo como Pokémon o Super Smash Bros. Según varios portales, los jugadores que firman contrato con equipos profesionales de e-Sports pueden llegar a ganar un sueldo a partir de los USD 200 o USD 300 mensuales. Acorde con Eduarda, “en Ecuador se puede percibir entre USD 2.000 a USD 5.000 en eventos grandes y los torneos más pequeños pueden entregar premios que van entre los USD 100”.Eduarda, expone que, “al principio, las marcas ofrecen sobre todo canjes, lo cual es una excelente forma de iniciar porque se genera vínculo con la marca y un posicionamiento en su lista de creadores; además, esto genera visibilidad”. En este punto, es importante definir en qué sector del mercado posicionarse, si se empieza con videojuegos, elegir uno en específico. Así, se empiezan a abrir puertas; por lo que es recomendable que cada gamer genere un tarifario donde se detalle cuánto cobra por su trabajo.