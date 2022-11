¡Desde Manabí, Ecuador! PeiGo te trae la historia de Pueblo Arrecho, los primeros que se atrevieron a mover su dinero de manera digital

PeiGo, empresa ecuatoriana de tecnología financiera, presenta su nueva campaña Pueblo Arrecho en la que muestra historias de los habitantes de esta zona del país que fueron los primeros en Ecuador que se atrevieron a utilizar la aplicación para hacer envíos, pagos y cobros de dinero en actividades cotidianas.La campaña toma el nombre de un poblado ubicado en la parroquia Chirijos, del cantón manabita Portoviejo, más conocido como Pueblo Arrecho. Incluso cuenta con un letrero de bienvenida con ese nombre y hasta aparece como ubicación en Google Maps.“Pueblo Arrecho va más allá de una campaña de marketing, se convierte en un referente a largo plazo de entender a la tecnología como un excelente aliado para promover la inclusión financiera como motor de desarrollo social y económico en poblaciones en donde la presencia de la banca no es fuerte”, explica Rodrigo Andrade, CEO de peiGo.En los spots creados y grabados aparecen personajes que utilizan la aplicación para realizar pagos en su día a día.“Decidimos llamar a nuestra campaña ‘Pueblo Arrecho’ porque es un pueblo que se atrevió a reinventarse y empezó a utilizar peiGo. El concepto de la campaña es ser ‘arrecho’, ser arriesgado y atreverse a apostar por la modernidad al momento de acceder a servicios financieros, dejando atrás el tradicional efectivo”, indica Santiago Lasso, director Comercial de peiGo.El 50% de la población ecuatoriana no posee una cuenta bancaria y de ese total un 20% no tiene acceso a crédito. PeiGo espera aportar con 10% de nuevos clientes bancarizados.Entre los planes de peiGo también se encuentran ofrecer ‘nanocréditos’, que oscilarán entre USD 25 a USD 200. Todos estos trámites serán en la misma app.“Que una persona no bancarizada como Gregoria acceda a este tipo de créditos le permitirá invertir más en su negocio y mejorar su calidad de vida. Es solo una muestra de cómo con la tecnología y la inclusión financiera van de la mano”, señala Andrade.