Diseñadores de moda participan en el “Fashion Weedkend; The Green Runway Project” para exhibir sus diseños inspirados en la cultura cannábica y fabricados en telas derivados de la planta

Marcas y diseñadores de moda nacionales e internacionales se darán cita los proximos 11 y 12 de noviembre en el marco del Weed Trade Show (WTS), para llevar a cabo por primera vez la pasarela del "Fashion Weedkend: The Green Runway Project", también en el World Trade Center capitalino.Para esta tercera edición WTS busca impulsar acciones comprometidas a promover la responsabilidad y sustentabilidad ambientales; con esto en mente, el Fashion Weedkend mostrará en su pasarela propuestas de gran talento con procesos y productos acordes a la visión de vivir en mayor armonía con el medio ambiente, así como dar a conocer la influencia que ah tenido la cultura cannábica en la industria de la moda en imagen y materiales."¿Como podemos generar un cambio en un mundo tan acostumbrado a generar desechos? Por responder a este cuestionamiento es que el "Fashion Weedkend: The Green Runway Project" busca plantar la semilla del cáñamo en el mundo textil e impulsar la experimentación con este gran material. La iniciativa nace por la necesidad de brindar nuevas experiencias basadas en tecnología sustentable ya que es imperante encontrar soluciones a temas que impactan la ecología mundial", mencionó José Luis Pérez, CEO de WTS.De acuerdo con José Luís, la industria del cannabis se identifica con la preocupación e ideales ecosustentables, tanto en lo textil, medicinal y demás temas (incluso el automotriz); de manera que hoy en día hay ya empresas y marcas a nivel mundial utilizando materiales creados con la planta."Existe una cultura cannábica que no necesariamente proviene del consumo directo de la planta, hay una iconografía de unión, conservación y bienestar que surge del utilizar toda una gama de sus derivados que nos ayuda a esparcir una cultura de aceptación a sus usos", señaló el CEO de WTS.El "Fashion Weedkend: The Green Runway Project" se llevará a cabo los días 11 y 12 de noviembre, como una de las actividades dentro del WTS de 18:30 a 20:30 hrs.Weed Trade Show se realizará del 11 al 13 de noviembre en el Salón Maya 3 del World Trade Center Ciudad de México. Venta de boletos en: https://wts-2022.boletia.com/