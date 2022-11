Empresas madereras apuestan por este modelo y el uso de energía alternativa como la biomasa.

La economía circular es un sistema que promueve la Nreutilización de recursos para darle un segundo uso, generando un modelo productivo que da a las empresas la oportunidad de adoptar una gestión de producción innovadora y sostenible. Ya no se habla de este modelo en miras al futuro, sino más bien de una apuesta al presente de las industrias en un contexto donde la emergencia climática ya no es una advertencia, sino un imperante con pasos acelerados.



Un ejemplo de esta práctica se da en la provincia de Cotopaxi desde el sector maderero; en Aglomerados Cotopaxi han apostado por un proceso de conversión de combustible fósil a biomasa. Esta materia orgánica se ha utilizado de forma constante para producir energía y ahora, con el foco puesto en hacer del planeta un lugar más sostenible, esta fuente energética -que se sitúa en el puesto número 4 después del carbón, el petróleo y el gas natural-, es fundamental.



Aglomerados Cotopaxi apuesta por la reutilización de este material, el cual es un insumo natural, por tanto, el ciclo de manejo forestal desde la cosecha y posterior siembra hace de este un proceso sostenible, ya que se garantiza su existencia en el tiempo.



“Se debe cambiar la manera en la que producimos, consumimos y desechamos. Tenemos en las manos la oportunidad de generar un cambio y ser más responsables con el planeta. Ahora mantenemos este recurso y reutilizamos su remanente para usarlos en otro proceso productivo y así cerrar ciclos en la fabricación con consciencia ambiental, entregando valor agregado al proceso” comenta Xavier Villarroel, Gerente de Producción de Aglomerados Cotopaxi. La madera no utilizada se convierte en residuos sólidos, los cuales son aprovechados por su poder calorífico en los calderos para generar energía térmica.



Este impacto positivo en el ámbito ambiental se traduce en el aprovechamiento de los materiales descartados para reincorporarlos en el proceso como la biomasa; también en la generación de un impulso social interno en el que la organización es el medio para apoyar al desarrollo local de la zona. De acuerdo con los datos del departamento de sostenibilidad de Aglomerados Cotopaxi, la empresa ha ahorrado aproximadamente USD 1 millón anuales al reemplazar el uso de diésel por biomasa.



Eficiencia energética



De acuerdo con la Agencia Internacional de la Energía (EIA), la eficiencia energética se presenta como un elemento crucial para contrarrestar los efectos negativos en el cambio climático. De esta manera, el proceso de la biomasa potencia el uso del material y permite desarrollar procesos más eficientes en la combustión, lo que no siempre sucede con el uso de combustibles fósiles.



Aglomerados Cotopaxi firme a su compromiso de transparencia y austeridad, pone en evidencia sus procesos que no arriesgan los recursos de las plantaciones forestales, alcanzado un equilibrio entre la actividad económica y el cuidado del medioambiente, proveyendo de servicios ecosistémicos al área de influencia.