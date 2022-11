Grupo LATAM sale de su proceso de reestructuración con una sólida posición financiera y la red de conectividad más completa de Sudamérica

El grupo LATAM, el principal grupo de aerolíneas de América Latina, anunció hoy que completó exitosamente su proceso de reestructuración en Estados Unidos al cual ingresó, de manera voluntaria, en mayo del 2020 para reducir su deuda, acceder a nuevas fuentes de financiamiento y transformar su negocio en respuesta a la pandemia mundial. Habiendo mantenido su posición de liderazgo y logrando importantes ahorros de costos, LATAM ha emergido de la reorganización como un grupo más eficiente, con una flota moderna, la red de conexiones más extensa de Sudamérica y el mayor programa de fidelización del continente.



Con más de US$ 2.200 millones de liquidez, aproximadamente US$3.600 millones menos de deuda en su balance (equivalentes a una reducción del 35% de la deuda previa al ingreso al proceso), y el apoyo de los principales accionistas actuales y nuevos, LATAM está preparada para reafirmar su liderazgo en América Latina y tiene un futuro sostenible.



"Hoy se cumple un hito muy importante para LATAM. Estamos contentos porque hemos completado una transformación significativa y hemos salido de nuestro proceso de reestructuración con una posición financiera fortalecida y un compromiso renovado con la excelencia operativa. Como grupo, con un equipo dinámico de 30.000 empleados y una red de conectividad inigualable, esperamos seguir ofreciendo a los pasajeros la mejor alternativa para viajar hacia, desde y dentro de Sudamérica y contribuir con las necesidades de los distintos países en los que operamos", dijo Roberto Alvo, CEO de LATAM Airlines Group.



El grupo LATAM ofrece una propuesta de valor única:



Red: LATAM es el grupo de aerolíneas líder en América Latina, con filiales que operan en cinco mercados domésticos de la región: Perú, Ecuador, Brasil, Chile y Colombia, y operaciones internacionales dentro de Latinoamérica y hacia Europa, Estados Unidos y El Caribe, Oceanía y próximamente a África pues LATAM Airlines Brasil retomará la ruta Sao Paulo - Johannesburgo a mediados de 2023.



A octubre de este mes el grupo alcanzó los 144 destinos en 22 países, esperando cerrar el año con una operación global (medida en asientos-kilómetros disponibles - ASK) mayor al 85% respecto del 2019. Entre 2021 y 2022, el grupo sumó 10 destinos nuevos en Brasil y proyecta operar 36 rutas nuevas para el 2023.



LATAM Cargo: LATAM Cargo y las filiales cargueras se encuentran en medio de un plan de expansión que les permitirá aumentar sus respectivas flotas de un total actual de 11 aviones Boeing 767-300F en 2019 a un total 20 aviones 767-300F en 2024 lo que mejorará las opciones de transporte para sus clientes.



Joint Venture con Delta: Recientemente, el grupo LATAM ha implementado un Joint Venture con Delta que permitirá a los pasajeros acceder a más de 300 destinos entre EE.UU./ Canadá y América del Sur (Brasil, Chile, Colombia, Paraguay, Perú y Uruguay). El acuerdo facilitará que las aerolíneas aumenten su nivel de cooperación en los mercados mencionados, lo que se traducirá en un mayor número de rutas, más y mejores conexiones y el fortalecimiento de los beneficios de los programas de pasajero frecuente.



Flota: LATAM cerró acuerdos con Airbus para adquirir hasta 2029 un total de 87 aeronavesde la familia A320neo, las cuales son 20% más eficientes en consumo de combustible.



Programa de Pasajero Frecuente: con 39 millones de miembros, LATAM Pass es el programa de lealtad más grande de Sudamérica y el séptimo más grande a nivel mundial.



La trayectoria del grupo LATAM, su liderazgo en América Latina y su robusto plan de negocios hicieron posible completar su reestructuración con el apoyo de sus nuevos y destacados accionistas Sixth Street, Strategic Value Partners y Sculptor Capital Management y sus accionistas incumbentes, Delta, Qatar y la familia Cueto.



El próximo 15 de noviembre se realizará la Junta Extraordinaria de Accionistas (JEA) en la cual se procederá a la renovación del Directorio de LATAM Airlines Group S.A.