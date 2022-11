Hogares inteligentes: LATAM elige cámaras de seguridad como prioridad

El portal líder de propiedades, Plusvalía, realizó un estudio regional a más de 3.000 usuarios de Ecuador, Argentina, México, Brasil, Perú y Panamá acerca de sus preferencias a la hora de optar por hogares inteligentes.El 57% de los latinoamericanos conoce el término “hogares inteligentes” que refiere a aquellas viviendas que integran diferentes tecnologías para controlar sistemas de seguridad, sistemas energéticos o comunicaciones, entre otros. Mediante el uso de domótica es posible lograr una mayor eficiencia y confort en el hogar.Sin embargo, solo un 38% de los usuarios ecuatorianos a la hora de elegir un nuevo hogar buscan que los edificios o construcciones vengan con sistemas inteligentes. Es que un 41% tal vez pueda considerarlo en un futuro, pero no es algo que priorice en este momento (22%).La principal característica de las viviendas inteligentes es la centralización de la energía a través de un sistema informático que suele estar basado en sistemas operativos como Android o iOS. Los ecuatorianos al momento de elegir algunos de estos productos para el hogar, priorizan el uso de cámaras de seguridad (83%), otros prefieren luces inteligentes (77%), como tercera opcióneligen cerraduras electrónicas (66%) y climatizadores (45%), junto a televisores Smart (45%).Actualmente los ecuatorianos cuentan mayormente con televisores smart (56%) y cámaras de seguridad (38%), aunque muchas otras personas no cuentan con ningún tipo de artefacto inteligente (27%). Otros cuentan con luces inteligentes (25%), electrodomésticos de cocina (20%) y parlantes (17%).Sin dudas, si todos los latinoamericanos tuvieran que optar por un solo elemento inteligente para incorporar en sus casas, la mayoría se decide por las cámaras de seguridad (30%). Siendo que la inseguridad es un tema en agenda en la mayoría de las ciudades de la región, esto se hace imprescindible. El segundo artefacto más elegido son las cerraduras inteligentes (16%).A lo largo de la región, los usuarios acuerdan que uno de los beneficios de contar con sistemas inteligentes es la seguridad (56%). En Ecuador, la seguridad (66%), la eficiencia (47%), el confort (39%) y el ahorro energético (31%) son las razones más beneficiosas para adoptar este tipo de tecnología.Sin embargo, todavía hay ciertas personas reluctantes a optar por sistemas inteligentes. Las razones son principalmente que no les interesa ahondar en estas cuestiones (100%). Mientras que el 50% asegura que está fuera de su presupuesto y otro 50% cree que es una invasión a su privacidad.Las tecnologías ayudan a mejorar la calidad de vida a través de funcionalidades que hacen más rendidora la energía como la automatización de sistemas de climatización o temporizadores de luminarias. Las soluciones en eficiencia energética logran que la inversión se recupere en un tiempo prudencial. Sin embargo, al hablar de sustentabilidad, hay muchas otras acciones que se pueden llevar a cabo.En Ecuador, según el relevamiento realizado, el 89% de los encuestados utiliza focos LED de menor consumo, un 65% recicla sus desechos y un 53% reutiliza envases para evitar el desecho de plástico. Solamente un 13% de los ecuatorianos no realiza acciones sustentables en su vida diaria, un número que seguramente continuará disminuyendo a lo largo del tiempo.