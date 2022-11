Huawei y Senescyt capacitaron en TICSs a estudiantes ecuatorianos en Colombia

Huawei Technologies culminó con éxito su programa “Seeds for the Future”, una iniciativa emblemática de la compañía que busca impulsar y formar al talento joven local en Tecnologías de la Información y Comunicación, como un factor clave para que se desarrollen en una de las industrias más importantes a nivel global.



19 jóvenes ecuatorianos de diferentes universidades viajaron durante una semana a Bogotá, Colombia para recibir clases y capacitarse en temas relacionados a la industria de las TIC en la prestigiosa Universidad de los Andes. Los estudiantes participaron en el concurso Tech4Good, diseñado para enseñarles sobre las últimas tendencias en digitalización y explorar cómo las tecnologías digitales abordan problemas sociales comunes. En conjunto con la capacitación, recibieron el Programa de Liderazgo en Ingeniería soportado por el Gordon Engineering Leadership Program del Massachusetts Institute of Technology (MIT).



En cuanto al evento de clausura, este contó con la presencia de la secretaria general subrogante de la SENESCYT, Cecilia Santana; el consejero comercial de la embajada de China, Chen Feng; el gerente general de Huawei Ecuador, Ángel Song; entre otras autoridades, estudiantes seleccionados y directivos de Huawei Technologies.



En esta edición, los estudiantes de Ecuador compartieron el programa online con contemporáneos de México y Nigeria durante toda una semana. De estos países participantes, el equipo ecuatoriano fue el más destacado. Los ganadores del concurso Tech4Good fueron el grupo ‘Darwin’s Finches’, conformado por los estudiantes Odalys Pozo, Ivanna Cevallos, Kharol Chicaiza, Guillermo Yanascual y Andrés Cedeño; cada uno acreedor a un Huawei Band. En cuanto a los estudiantes con mejores promedios del programa, en primer lugar, está Edisson Carrillo, en segundo Jean Pierre Apolo, y tercer lugar Guillermo Yanascual, acreedores a un celular Huawei Nova 9 SE cada uno.



Durante su intervención, Chen Feng, consejero comercial de la embajada de China, reconoció los esfuerzos realizados por Huawei para potenciar los talentos de los jóvenes ecuatorianos mediante las alianzas de cooperación publico privada. “Esta es una gran oportunidad para que los estudiantes conozcan y se capaciten en tecnologías de última generación. Sin duda es un reconocimiento a sus capacidades, lo cual les permitirá competir en el mercado internacional de economía digital” concluyó

Feng.



El programa Seeds for the Future lleva 8 años en el Ecuador brindando la oportunidad a los participantes de adquirir nuevos conocimientos, entender la importancia de la tecnología en todos los ámbitos de la vida cotidiana y evidenciar de cerca el trabajo de Huawei para crear un ecosistema inteligente en todo el mundo.



Huawei Technologies está comprometida con el desarrollo del talento local, que permite contribuir con la empleabilidad y competitividad de estudiantes ecuatorianos, así como reducir la brecha existente en tecnología.