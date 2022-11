¿Inflamación en el páncreas, triglicéridos elevados y dolor abdominal frecuente? Conozca el Síndrome de Quilomicronemia Familiar

El primer viernes de noviembre se conmemora el día mundial del Síndrome de Quilomicronemia Familiar (SQF), una afección ocasionada por alteración en la función o en la cantidad de la enzima denominada lipoproteína lipasa (LPL) impidiendo la descomposición de los triglicéridos, e incrementándolos al punto de dejar su concentración en la sangre muy elevada. Por lo anterior, puede ser fácilmente confundida y ser mal diagnosticada como otras causas de hipertrigilceridemia. “Hay dos tipos de triglicéridos elevados, los primarios y los secundarios. Los primarios son aquellos que se producen sin necesidad de algún factor externo o adicional, como el SQF. Los secundarios son los más comunes, que se producen por estilos de vida no saludables: obesidad, sedentarismo, tabaquismo”, apunta el Especialista en Medicina Interna, Dr. Fernando Naranjo, del Centro de Investigación Clínica MEDIARS.De acuerdo al doctor, aunque a la fecha Ecuador no posee un registro oficial de los pacientes con esta enfermedad, ya se han identificado casos de personas que la padecen. “La SQF es lo que consideramos una enfermedad huérfana, por la poca y baja prevalencia que tiene. Es un tipo de enfermedad que se estima puede aparecer entre una y dos por cada millón de personas”, añade Naranjo. Se trata de una enfermedad compleja de diagnosticar por lo que se requiere una evaluación multidisciplinaria de los pacientes, al mismo tiempo existe la necesidad de que más médicos conozcan de esta enfermedad.Ante estas circunstancias, MEDIARS y su equipo de investigadores clínicos se encuentra realizando un estudio epidemiológico que le permita al país tener un registro certero de la enfermedad. El proyecto cuenta con el aval de varias instituciones como centros médicos, instituciones públicas y empresas privadas.La manifestación más grave del Síndrome de Quilomicronemia Familiar es la presencia de pancreatitis repetida, provocando en el paciente una cascada inflamatoria severa que puede ser potencialmente mortal, de acuerdo al Dr. Naranjo.Sumado a lo anterior, puede manifestarse desde la infancia hasta la edad adulta. Generalmente los síntomas no se manifiestan hasta la adultez y muchas personas se percatan de la enfermedad cuando ya está muy avanzada, debido a los cólicos agudos abdominales originados por una pancreatitis. De hecho, los ataques repetidos de pancreatitis pueden dar lugar a un daño a largo plazo del órgano.