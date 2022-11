La plataforma de integración de seguros de Chubb, Chubb Studio, amplía sus funciones tecnológicas, aumenta los ingresos y el valor para sus socios

Chubb, la aseguradora de responsabilidad y propiedad civil más grande del mundo que cotiza en bolsa, anunció que Chubb Studio®, la premiada plataforma de integración global de la compañía, ha introducido nuevas funciones para integrar seguros en las plataformas digitales de sus socios de distribución de manera aún más fácil y rápida, al tiempo que ofrece una gran experiencia para los clientes.Durante el Web Summit en Lisboa, la conferencia de tecnología más grande de Europa, fueron anunciadas las tres nuevas funciones de próxima generación que la plataforma brindará a los socios de distribución de Chubb y que permitirá acceso a: Kits de desarrollo de software (SDK) desarrollados por Chubb que permiten a los socios de la compañía incorporar productos y servicios dentro de sus plataformas digitales; la opción de agregar productos y servicios de otras compañías de seguros, proveedores terceros o empresas ajenas a Chubb; y la experiencia BlinkSM by Chubb®, anteriormente disponible solo en los EE. UU., a otras regiones del mundo.Desde que la empresa lanzó Chubb Studio en 2020, la plataforma ha sido adoptada por más de 150 empresas, incluidas empresas de comercio electrónico, bancos, minoristas, movilidad y otras empresas de consumo, proporcionando a los clientes de sus socios comerciales acceso digital a los productos de seguros de Chubb tanto para consumidores como microempresas.Chubb Studio se ha distinguido por su extenso portafolio de interfaces de programación de aplicaciones (API) y, ahora, los socios de distribución digital de Chubb también podrán acceder a los SDK de Chubb Studio en la plataforma, entregando propuestas de seguros integradas de forma más fácil y rápida para sus socios comerciales.Los SDK de Chubb Studio estarán disponibles para iOS, Android y web, con una funcionalidad que incluye flujos de experiencia del usuario, API backend y protocolos de enlace de seguridad. Los SDK también permitirán a los socios comerciales usar su propia marca y estilo para brindar experiencias de seguros únicas y consistentes a sus clientes.Ahora la plataforma Chubb Studio admite asociaciones de servicios múltiples, incluso con otras compañías de seguros. Permitiendo así, que los socios de Chubb que utilizan Chubb Studio puedan incorporar productos y servicios de seguros de Chubb, así como de otros proveedores externos, en sus ecosistemas digitales.Esta nueva capacidad proporciona a los socios un único punto de integración, al tiempo que facilita las transacciones con Chubb o con otros sistemas administrativos de terceros. Ofreciendo ahorros significativos de tiempo y gastos para los socios que desean ofrecer a sus clientes más opciones, incluida una gama más amplia de seguros generales, seguros de vida u otros productos del mercado o servicios complementarios, como la telemedicina, en su sitio web o aplicación.Además, se ha agregado una nueva experiencia del cliente a la plataforma de Chubb Studio llamada Blink by Chubb, la filosofía de diseño de productos digitales de la compañía, proporcionada por Chubb Studio y enfocada en hacer que el proceso de seguros sea fácil y sin esfuerzo, tanto para los socios como para sus clientes.Con la filosofía Blink by Chubb, las pólizas de seguro simples y directas se suscriben previamente con opciones de cobertura personalizadas y diseñadas para satisfacer a los consumidores en el lugar en el que se encuentran y en función de su estilo de vida y sus propias necesidades de protección.Desde la oferta de una póliza de seguro en el momento justo hasta las capacidades de autoservicio en tiempo real, incluidos los procesos de pago de reclamaciones optimizados, la experiencia Blink by Chubb llega al mercado con Chubb Studio y ejemplifica la base de la propuesta de valor de la asociación de Chubb.“Chubb Studio ha abierto muchas puertas a las asociaciones de distribución digital en todos los sectores y geografías, ayudando a impulsar el crecimiento y escalar la huella de nuestras empresas asociadas”, aseguró Sean Ringsted, Director de Negocios Digitales de Chubb. “Estas tres nuevas características marcarán el ritmo de otros que compiten en el mercado de seguros integrados. La tecnología de integración y el enfoque basado en el diseño brindan a nuestros socios de distribución una flexibilidad significativa para integrar los seguros como y cuando lo deseen, con lanzamientos de productos aún más rápidos. Durante cada integración, escuchamos a nuestros socios y diseñamos esta próxima integración de Chubb Studio no solo para superar las expectativas de los desarrolladores, sino también las expectativas de los clientes”.