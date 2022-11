Libertad financiera: 5 claves para alcanzarla

De acuerdo con varios expertos, la libertad financiera es la capacidad que tiene una persona para poder vivir de la rentabilidad de sus inversiones, de los ingresos procedentes de sus activos o de sus ahorros, minimizando el esfuerzo o tiempo que dedica a otro tipo de actividades.



José David Rivera, Country Manager de Libertex, bróker internacional de inversiones digitales con presencia en Ecuador, señala que aunque para muchos la idea de la libertad financiera suene como una ilusión, realmente es una meta que se puede alcanzar. Para el experto en inversiones, la clave reside en contar con los recursos suficientes y una estrategia.



“Una vez realizada una inversión inicial, esta comenzará a generar rendimientos de forma constante y periódica. Aunque muchas personas han tenido esta idea, no todos llegan a ejecutarla por temor o desconocimiento. Por tal razón, es importante capacitarse antes de dar los primeros pasos en materia de inversiones”, explica Rivera.



El especialista, además, brinda algunos consejos para quienes están iniciando en el mundo de las inversiones:



1. Calcular los gastos: en primer lugar, es indispensable calcular el costo de vida mensual. Saber con exactitud cuánto dinero se va en servicios y otras actividades de ocio necesarias mes tras mes, ayudará a cualquier persona a proyectar los gastos futuros.



2. Intentar mejorar la capacidad de ahorro: las cantidades ahorradas pueden destinarse a inversiones. Incrementar el ahorro se puede conseguir gastando menos o ingresando más. La segunda vía suele ser más efectiva que la primera.



3. Armar una cartera de inversión: luego de saber cuánto se gasta mensualmente, hay que planificar un portafolio de inversión y plantear una meta. Si el objetivo es “vivir de rentas”, se debe apuntar a lograr un cobro de intereses mensual que reemplazaría al salario normal.



4. Asumir riesgos controlados: toda inversión implica riesgos y la mejor forma de minimizarlos es acceder a formación en el plano financiero. Esto permitirá que cualquier persona pueda tomar decisiones acertadas en torno al manejo de sus finanzas y proyecciones de inversión.



5. Explorar varias opciones: un aspecto que se debe considerar es la necesidad de diversificar. No es recomendable invertir recursos en una sola operación. Lo óptimo es dividir los recursos disponibles para asignar cada parte a activos diferentes. De esta forma, podemos reducir los riesgos de caídas y la volatilidad.



De acuerdo con Rivera, alcanzar la libertad financiera trae consigo muchos beneficios como la autonomía y poder de decisión. Además, permite que cualquier persona pueda estar cubierta ante eventuales crisis de la vida que se pueden solventar con dinero y tener tiempo libre para dedicarlo a actividades que le gusten.



Con el propósito de fortalecer la educación financiera y un mejor rendimiento de las inversiones con activos digitales, Libertex crea Libertad Academy, una plataforma de e-learning con cursos de inversión disponible para todos.



Los interesados en comenzar a invertir pueden partir con el Curso de Introducción al Trading que es completamente gratuito, para luego avanzar el Paquete Principiante que incluye el Curso Trader Principiante e Introducción a las Criptomonedas y así seguir especializándose en las inversiones.



Pero eso no es todo, porque Libertex cuenta con un equipo de asesoría compuesto por inversores y traders con experiencia en el mercado internacional. Las personas interesadas pueden acceder al siguiente enlace.