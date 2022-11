Libertex, el bróker de inversiones con presencia en Ecuador, es el nuevo socio oficial de trading online del FC Bayern Munich

Libertex, bróker internacional de inversiones digitales con presencia en Ecuador, firmó una alianza con el club FC Bayern Munich, uno de los equipos más exitosos de la primera división del fútbol alemán. Con este acuerdo, que estará vigente hasta el 2025, Libertex busca combinar los mundos apasionados y vibrantes del balompié y el trading, y compartir su amor por el juego y la sana competencia con sus más de 3 millones de clientes.

Libertex tiene presencia en más de 120 países y brinda la posibilidad de invertir en más de 300 activos de trading. Además, impulsa una cultura de inversiones de manera óptima, con una asesoría permanente en la compra y venta de activos, como criptomonedas, índices, acciones, divisas, materias primas y ETFs (fondos indexados).

Esta es la primera vez que el club trabaja con un Socio de Trading Online en el campo de los contratos por diferencia y comercio de divisas, y la primera vez que Libertex patrocina a un club alemán.







"Con más de 290.000 miembros, el FC Bayern Munich es el club deportivo con el mayor número de miembros en todo el mundo. Estamos encantados de ser el socio comercial oficial en línea del club más exitoso de Alemania con efecto inmediato”, expresó el director ejecutivo de Libertex, Michael Geiger.







Por otra parte, Andreas Jung, miembro para marketing de la junta directiva del FC Bayern Munich, destacó que “Libertex es una empresa innovadora en un mercado mundial emergente. Esperamos desarrollar una colaboración constructiva con una de las principales plataformas de trading online para traders experimentados”.



Como Socio Oficial del FC Bayern Munich, Libertex ahora formará parte del perímetro LED publicitario del estadio Allianz Arena de Múnich y también tendrá una presencia regular en los canales de redes sociales del FC Bayern Munich.

Esta alianza se inspira en el lema de Libertex "Trade For More" (Más que Trading). Para Libertex, la imagen que el FC Bayern Munich tiene de sí mismo se alinea con Michael Geiger, CEO de Libertex, Marios Chailis, CMO del grupo Libertex, Andreas Jung, miembro para marketing de la junta directiva del FC Bayern esta visión, ya que defiende una mentalidad ganadora y mucha confianza en uno mismo.



“El trading requiere también una cierta confianza en uno mismo, siendo consciente de que la arrogancia no tiene cabida; y necesitas adquirir suficiente conocimiento para no tomar malas decisiones. Por eso apoyamos a nuestros clientes en estos y otros aspectos”, mencionó Marios Chailis, CMO del grupo Libertex.



Dentro del ámbito deportivo, este es el segundo compromiso que adquiere Libertex. La firma también mantiene acuerdos en la Premier League de Inglaterra con el patrocinio del equipo inglés Tottenham Hotspur F.C., para impulsar la pasión por el fútbol y las inversiones digitales.