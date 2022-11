Productos amazónicos sostenibles al alcance de todos los ecuatorianos

La región amazónica es una de las más ricas en producción y diversidad de ofertad. Sin embargo, pocos conocen su capacidad de producción sostenible en productos tan variados como especias, la pulpa de fruta, la tilapia roja y el paiche.A través del proyecto Innovando Amazonía, ahora los emprendedores amazónicos podrán comercializar sus productos a través de la cadena Supermaxi y Megamaxi. Selvawa, Quijos Frut, Finca San Isidro y Piara’ka son parte de este proyecto y producen de modo responsable y sostenible para satisfacer al mercado nacional.Comprar productos amazónicos es apoyar a los emprendedores, contribuir a la creación de fuentes de empleo incluyentes y proteger nuestros recursos naturales no renovables.Selvawa procesa ajíes, de un sabor potente, combinados con especias amazónicas. Detrás de este producto -cuyo procesamiento rescata sabores y prácticas tradicionales- hay familias kichwas que proveen material prima desde las chacras amazónicas.Quijos Frut procesa pulpa de frutas naturales, sin aditivos, colorantes ni preservantes. La Finca San Isidro produce tilapia roja, rica en vitaminas E y D, así como en fósforo, calcio y ácido fólico. Piara’ka produce paiche, que contiene calcio, hierro y omegas 3, 6 y 9.En los emprendimientos que forman parte de Innovando Amazonía, cientos de socios y familias rescatan sabores y prácticas tradicionales para la mesa de los ecuatorianos. Consumir productos amazónicos es contribuir a la creación de fuentes de empleo incluyentes y proteger nuestros recursos no renovables.El objetivo de Innovando Amazonía es promover la producción sostenible en la región amazónica, para proteger los recursos no renovables. El proyecto es financiado por la Secretaría Técnica de la Circunscripción Amazónica; en alianza estratégica con: IICA Ecuador, AEI, Congope, Conga, Ministerio de Producción y Ministerio de Agricultura y Ganadería.