Récord de audiencia con 15 millones de plays en DGO en el arranque del Mundial de Catar

Más de 15 millones de plays se registraron en los primeros tres días de la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022 en DGO, la plataforma de streaming de DIRECTV, que además de los 64 partidos ofrece una sección especial denominada “DIMENSIÓN CATAR”, con estadísticas, resúmenes y todos los encuentros para verlo en cualquier momento y lugar, en un celular, en una tablet, una computadora o un smart TV.Se trata del mayor registro de audiencia en 72 horas para la plataforma en la que se pueden ver todos los partidos de la máxima cita del fútbol en Argentina, Uruguay, Ecuador, Perú, Chile y Colombia. Este récord se dio a lo largo de las tres primeras jornadas de la Copa Mundial, en las que se vivieron la ceremonia de apertura y los primeros ocho partidos.El pico de audiencia simultánea se registró con 750 mil plays al mismo tiempo el juego “Argentina vs Arabia Saudita”, el primer partido del Grupo C. Esta fue la mayor marca de audiencia simultánea de la historia de la plataforma.El segundo partido del ránking que generó más plays simultáneos fue México vs. Polonia, con 572 mil; el tercero fue Francia vs. Australia, con 563 mil; el cuarto fue Senegal vs. Holanda, con 501 mil; el quinto, Gales vs. Estados Unidos, con 481 mil; el sexto, Inglaterra vs. Irán, con 441 mil; el séptimo, Ecuador vs. Catar, con 436 mil; y el octavo, Dinamarca vs. Túnez, con 435 mil.Para que todos puedan ver el arranque del Mundial y vivir la experiencia en la plataforma, DGO lanzó la propuesta de poder utilizar el servicio por tres días en forma gratuita. Y esto valió que el martes 22, más de 31 mil usuarios se hayan sumado, con lo que se multiplicaron por trece veces los registros respecto de la previa al torneo de la FIFA.Los usuarios hicieron saber sobre su experiencia con “DIMENSIÓN CATAR”, una sección exclusiva de la plataforma que dispone de herramientas que enriquecen la experiencia con información minuto a minuto, estadísticas, todos los resultados en vivo, contenido a demanda y acceso al sistema multicámara y menú Interactivo.Tanto en Hispanoamérica como en Brasil, los usuarios destacaron masivamente la interactividad de la plataforma que permite conocer todos los detalles del torneo minuto a minuto y consultar los partidos que vienen; asimismo, resaltaron la baja latencia, la calidad de reproducción y transmisión integral disponible para dispositivos móviles.En Ecuador hubo 1.759.064 plays durante la apertura de la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022 y los primeros ocho partidos, entre los que estuvo el de Catar vs. Ecuador.Esto significa que hubo un aumento de la audiencia del 131% en promedio en la plataforma durante los primeros tres días del Mundial, respecto de la audiencia previa al inicio del torneo.Ecuador representó, en los primeros tres días del Mundial, el 11,16% de las 15.768.251 plays que registró DGO en toda la región.