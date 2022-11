Se realizó el Primer Concurso de Coctelería a base de pisco en Ecuador

En días pasados, se realizó en Ecuador el Primer Concurso de Coctelería a base de Pisco organizado por la Oficina Económico Comercial del Perú en Ecuador de Promperú. Tres profesionales de la mixología (Freddy Garzón, Andrés Oña, y Daniel Zambrano) demostraron el encanto del Pisco y su versatilidad en la coctelería mediante la presentación de sus creaciones.



En una reñida competencia los participantes presentaron su coctelería ante un jurado, conformado por Ricardo Carpio, experto peruano en Pisco, Gabriela Pozo, presidente de la Asociación de Sommeliers del Ecuador, y el reconocido chef y catedrático gastronómico Edgar León, los cuales tuvieron la difícil decisión de elegir un ganador.



Gracias al patrocinio de importantes empresas como LATAM, y distribuidoras de Pisco en Ecuador como: Cuatro Gallos, Barsol y Ocucaje se ha logrado fortalecer la presencia del Pisco en Ecuador en bares y restaurantes. Este trabajo conjunto ha permitido el posicionando de este producto entre los más

demandados por el público ecuatoriano, conocedor de la calidad y exquisitez de este producto bandera del Perú.



En esta reñida competencia resultó ganador con el primer puesto Andrés Oña, con su creación “Vitis”, inspirado en la uva. Es un coctel con elementos de la gastronomía peruana cómo ají amarillo y pisco, terminado con una soda de uva verde y acompañado de un crocante de aceituna negra.



El segundo puesto fue ocupado por Daniel Zambrano con su coctel “Sir Leiva” y el tercer lugar fue ocupado por Freddy Garzón con el coctel “Sol de Ica”. Los concursantes demostraron su conocimiento sobre este producto y la versatilidad del Pisco, elaborando cocteles de autor e incorporando ingredientes oriundos de Ecuador.



Además, el reconocido experto peruano en Pisco y Docente, Ricardo Carpio quiso agradecer al Ecuador su preferencia por el Producto bandera del Perú. Para ello creo el coctel “La Colorada Quiteña”, integrando insumos ecuatorianos como la colada morada a la coctelería a base de pisco. Este producto fue distribuido entre los más de 120 asistentes a este evento los cuales pudieron disfrutar de este coctel, comprobando la versatilidad del Pisco y demostrando que la creatividad y deseo de la integración de nuestras culturas no tiene límites.



Este concurso es organizado y fomentado por La Oficina Comercial del Perú en Ecuador con el propósito de motivar al público ecuatoriano a consumir productos peruanos. En palabras del Consejero Económico Comercial del Perú en Ecuador, Sr. Gustavo García Benavides, “esta primera versión del concurso estuvo resaltada por la participación de importantes exponentes de la mixología ecuatoriana, distribuidores de licores, dueños de restaurantes, medios de prensa, influenciadores y un entusiasta grupo de consumidores los cuales están cada vez mas familiarizados con el producto Pisco y su versatilidad en la coctelería”.



Acerca del Pisco

El pisco es un exquisito destilado de uva, elaborado a partir de la destilación de mostos fermentados de variedades “pisqueras”, producido en las regiones autorizadas (Lima, Ica, Arequipa, Moquegua y Tacna) en Perú y con métodos de elaboración tradicionales que conservan su calidad y autenticidad. Por uvas “pisqueras” nos referimos a 8 variedades de uvas autorizadas por la denominación de origen para elaborar pisco. Estas son las variedades aromáticas Italia, Torontel, Albilla y Moscatel que producen piscos muy suaves y delicados en el paladar. También encontramos las cuatro variedades no aromáticas la Quebranta, Negra Criolla, Mollar y Uvina que producen piscos con mucho carácter, personalidad y cuerpo en el paladar.



¿Cómo se elabora el pisco?

El pisco resulta de destilar mostos de uvas “pisqueras” recientemente fermentados. Esta destilación se realiza en alambiques similares a los utilizados para elaborar cognac así como enun destilador muy antiguo denominado falca.



La particularidad es que la destilación se realiza una sola vez, recuperando un destilado cuyo grado alcohólico se sitúa en un rango de entre 38% y 48%. Luego de la destilación simplemente se reposa y embotella. Resaltemos que el pisco no se añeja en barricas de roble o madera. Tampoco se añade agua para reducir el grado alcohólico antes de embotellar como tampoco azúcar. El pisco se destila a grado comercial, se vende tal y como sale del alambique.



Este proceso tradicional distingue al pisco, un verdadero elixir de uva, y lo diferencia claramente de otros destilados como el cognac, brandy, el aguardiente de uva, singani, vodka, tequila o el whisky.



¿Cómo se disfruta el pisco?

Cocteles tan conocidos y tradicionales como el Pisco Sour (creado en 1916), el Chilcano, la Algarrobina o el Pisco Punch (popular en San Francisco, CA, en 1855) están dando paso a nuevas creaciones de la mixología moderna donde aparecen cocteles como el Pisco mojito, el Piscotonic, el Amareto Sour y el Piscopolitan.



La norma del pisco reconoce tres diferentes tipos de pisco: