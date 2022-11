Tonicorp fortalece su portafolio con la línea de productos naturales

Tonicorp, empresa de Arca Continental y The Coca-Cola Company, expande su línea de productos naturales pensada en las necesidades y bienestar de las familias ecuatorianas, que optan por productos saludables, con probióticos LGG, ingredientes funcionales, como vitaminas y minerales, como fruta y texturas cremosas, un portafolio amplio característico de la marca.



Dentro de la propuesta de productos naturales, Tonicorp ofrece dos categorías: Yogurt; donde está: Yogurt Cremoso, un producto para el momento del snack, ya que es una opción natural, con trocitos de fruta como fresas y duraznos; no tiene preservantes, azúcar añadida y sin saborizantes con el probiótico LGG, uno de los probióticos con más estudios en el mundo que ayuda a activar tus defensas y pueden aportar a normalizar las funciones digestivas y regenerar la flora intestinal.



Yogurt Griego, que contiene pulpa de fruta natural y 12g de proteína láctea que puede ayudar a mantener el peso como parte de una alimentación balanceada y ejercicio regular, la proteína ayuda a la reparación del músculo, además, es reducido en grasa y sin azúcar y presenta nuevos sabores: maracuyá, mango, trozos de frutilla y coco-limón.



Finalmente, el nuevo Yogurt Natural, deslactosado y descremado Cultura Açai creado en alianza estratégica con la reconocida marca emprendedora Cultura Açaí, un producto con pulpa de Açaí orgánico y frutos rojos de delicioso sabor. Además, es considerado un superalimento porque el

Açai es rico en antioxidantes.



Por otro lado, la marca TONI es pionera con la creación de la categoría de alimentos lácteos infantil con la marca To-nino, el primer alimento lácteo infantil en el Ecuador, con alto valor nutricional para fortalecer los huesos de los niños con vitamina D que tiene un papel importante en el funcionamiento del sistema inmunológico, y puede ayudar al crecimiento al combinarse con el calcio, también puede contribuir a una función cognitiva normal.



La propuesta natural de Toni se caracteriza principalmente por generar aporte nutricional, ya que contienen sabores naturales, no tiene preservantes, ni azúcar añadida, pues son endulzados con la propia fruta y en el caso de To- nino, tiene ingredientes que aportan a la nutrición como calcio, proteína (12% de proteína del valor diario recomendado), hierro y vitamina D.



Además, todo producto Toni está elaborado con 100% de leche y cuenta con los más altos estándares de calidad e inocuidad, ya que proviene de una ganadería sostenible, que avala los procesos de seguridad alimentaria, precio justo al ganadero, trato ético al ganado y cuidado del medio ambiente. La compañía se destaca en Ecuador por contar con la primera hacienda ganadera carbono neutro, que demuestra el compromiso con mitigar y reducir las emisiones de CO2.



“La innovación es uno de los principios culturales de Tonicorp, por ello, se mantienen a la vanguardia de manera permanente, utilizando tecnología de punta con maquinaria de última generación, que nos permite desarrollar productos con menos ingredientes y apuntar a la naturalidad”. Enfatizó, Rosa De La Paz, Gerente de Marketing Tonicorp.



Todos estos productos se encuentran a nivel nacional y disponibles en supermercados y tiendas de barrio.



Tonicorp, está comprometido en crear productos de valor agregado, que cuenten con los más altos estándares de calidad, innovaciones nutricionales y disruptivas; basando su accionar en un modelo de producción y consumo sostenible.