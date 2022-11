Tributo a Maradona: los campeones del mundo Italia 2006 estarán en el Match For Peace

Los campeones del mundo de Italia 2006 estarán en el olímpico de Roma el 14 de noviembre para jugar el Match For Peace y rendir tributo a Maradona. Para el evento, "We Play For Peace" ha presentado una colección de NFT, una serie que incluirá la imagen de la estrella del fútbol Diego Armando Maradona. Los NFT serán vendidos como recuerdo digital de este evento único por la paz.



La producción de la colección de NFT del evento ha sido confiada a MoneyFi Technologies, una empresa de software especializada en la tecnología blockchain y cripto, que desarrolla también proyectos centrados en la asistencia ambiental, la energía y la salud. Lo recaudado con los NFTs será destinado a los programas gratuitos realizados por la Fundación Scholas.

“Es un gran honor para los que formamos MoneyFi Technologies ser parte de este gran evento, brindando soporte tecnológico para la venta de NFTs y generación de contenido online”, explicó Ignacio Alonso, Coo de Moneyfi Technologies LTD, empresa que además de realizar la colección de NFTs se encargará de transmitir contenido exclusivo en streaming con entrevistas e información de lo que ocurre en el backstage, bajo la conducción del influencer y conductor argentino Agustín Neglia.

En el ámbito del homenaje a Diego Maradona, iniciado el 10 de octubre y que concluirá el 14 de noviembre con el Match For Peace, la organización de "We Play For Peace" ha decidido lanzar una camiseta oficial del evento dedicada a Diego Armando Maradona, cuya venta será destinada a la Fundación Scholas. La camiseta con la imagen de Diego tiene escrita la palabra ̈paz ̈ en diversos idiomas y ya está disponible en el sitio Legea.it y también en sus puntos de venta.

El evento inicia a las 17:15 para que niños y jóvenes que realizan los programas de deporte con valores puedan contar sus experiencias educativas. El tan esperado partido iniciará después de las 18:00 y una vez finalizado se llevará a cabo un imponente tributo holográfico, utilizando la tecnología Holonet, que ofrecerá a los espectadores un show espectacular nunca antes visto, presentando emociones y recuerdos, y haciendo sentir a todos la presencia de Diego, quien fuera el capitán del equipo de Scholas, con la participación de sus hijos y sus amigos más queridos en el campo de juego.

Esta es la tercera edición de la iniciativa, bendecida por el Papa Francisco y organizada como evento benéfico interreligioso por el Movimiento Pontificio para la Educación Scholas Occurrentes. Espectadores de todo el mundo podrán unirse a través de la plataforma de streaming, cuyos tickets están a la venta en TicketOne.it. Quienes adquieran sus entradas también podrán optar por hacer una donación, a través de un método innovador, que consiste en comprar una entrada y donarla a otro beneficiario como asociaciones sociales, voluntarios, niños, escuelas para que puedan asistir al estadio. Todo lo recaudado será para beneficencia y destinado a los programas gratuitos de laFundación Scholas.

Lionel Messi, Paulo Dybala, Luis Suárez, José Mourinho, Dani Alves, Ángel Di María y Maxi Rodríguez han sumado su apoyo a la iniciativa con sentidos video-mensajes en favor de la paz y del evento.

Entre los participantes estarán también Ivan Rakitic, Miroslav Klose, Diego Perotti y Roman Weidenfeller, quienes se unirán a las otras estrellas para jugar en el partido que contará con Ronaldinho, Caniggia, Ciro Ferrara, Hristo Stoichkov, Éric Abidal, Vincent Candela, Henrikh Mkhitaryan, Daniel Osvaldo, Fabio Cannavaro, Gianluigi Buffon, Gianluca Zambrotta, Simone Perrotta, Cristian Zaccardo, Vincenzo Iaquinta y obviamente Diego Maradona junior, entre tantos otros. Más jugadores y leyendas del fútbol serán anunciados en los próximos días.

La organización del evento comunica que han estado llegando mensajes de todo el mundo, dando apoyo al partido por su visión global y la importancia de su mensaje en estos momentos. El partido cuenta ya con el soporte de las máximas instituciones con el Coni, la Figc, la Liga Serie A, la Liga Serie B, Sport e Salut, las Comunas de Roma y Napoli, y la Región de Lazio.

Toda la información sobre el Match for Peace y el homenaje a Maradona se encuentran en el sitio weplayforpeace.org. El Partido por la Paz también está en Facebook e Instagram.