Ventas en EEUU y datos importantes en R. Unido

Se presta atención de manera creciente a valorar si los datos de EEUU siguen dibujando un escenario de ralentización económica allí, y también a crecientes especulaciones respecto a un giro en la política monetaria de la Fed. Esta semana las ventas minoristas y la producción industrial en EEUU aportarán más sustancia al debate.



Por lo demás, tenemos datos de inflación y del PIB del T3 en las principales economías. Una batería de datos de primer nivel en Reino Unido nos dará una idea de qué tan difícil va a ser el trabajo del Banco de Inglaterra a la hora de gestionar la economía enfrentándose crecientes presiones de recesión.



Dólar de EEUU (USD)

De acuerdo con la última reunión del FOMC, la Fed se guía totalmente por los datos. Tras meses de sorpresas por arriba, la inesperada caída de la semana pasada en el IPC ha cimentado las expectativas de que la Fed comenzará ahora a reducir su agresiva política de endurecimiento monetario. Ya estamos viendo los futuros sobre los fondos federales rebajar sus expectativas sobre la tasa de interés final hasta bastante por debajo del 5%. Por consiguiente, ahora el impulso ciertamente muestra una corrección del USD en los pares forex mayores que podría continuar esta semana. Los datos de vivienda siguen decepcionando a la baja, al tiempo que las ventas minoristas se espera que muestren solamente un crecimiento marginal.



No obstante, habida cuenta del choque negativo de la inflación y la posterior reacción del mercado, esta semana valdrá la pena estar atentos a cómo reaccionan los responsables de la Fed en sus declaraciones. En la reunión del FOMC de noviembre el presidente de la Fed, Powell, se esforzó mucho en enfatizar que lo importante no era la velocidad del viaje, sino su destino en términos de la tasa de interés final. Si en sus declaraciones los miembros de la Fed reaccionan a la lectura del IPC, esto podría ser importante para añadir contexto a lo que se va viendo como una deriva de la Fed hacia posturas menos agresivas. Los movimientos del USD serán reactivos.



Materias primas

La semana pasada hubo un rally decisivo en las materias primas. Incluso antes del dato de IPC de EEUU por debajo de lo esperado, las rentabilidades de los bonos del Tesoro de EEUU ya caían con fuerza. Esto ha llevado a la baja las rentabilidades reales, y si esto continúa contribuirá a remontadas adicionales en los metales preciosos como el oro y la plata. El riesgo es que si hay un giro en el sentimiento hay potencial para un brusco retroceso por el posicionamiento sobrecomprado a corto plazo. No obstante, en este momento veríamos cualquier debilidad como una oportunidad para comprar metales preciosos.



El petróleo fracasó en su recuperación, pero las perspectivas de una política monetaria menos agresiva por parte de la Fed contribuirán a animar la demanda de crudo. El sentimiento de trading también muestra un giro alcista, por lo que esto ayuda sostener al crudo, al menos a corto plazo



Petróleo crudo Brent: Durante la semana pasada el escenario fue inestable, y se rompió la tendencia a la recuperación. El giro instantáneo al alza ha mejorado una vez más el aspecto general, pero ahora mismo hay una falta de decisión. Esta semana la resistencia de los $99,50/$101,20 podría verse sometida a presión. Una ruptura podría acabar con la fase inestable.

Oro: Una remontada masiva y con un fuerte impulso cambió el aspecto a medio y largo plazo. Un gran patrón de suelo por encima de los $1735 implica una remontada hacia los $1855 para los próximos meses. Esta semana el soporte para una corrección está en torno a los $1735.

Plata: Romper al alza los $21,25 abre el camino hacia la siguiente resistencia, en los $22,50. En este momento contemplaríamos usar las correcciones a corto plazo como una oportunidad para comprar. En este momento es clave la banda de soporte por ruptura de resistencia en los $20,85/$21,25.

Wall Street

La enorme remontada en Wall Street, propiciada por la inflación por debajo de lo esperado en los EEUU, muestra qué tan finamente sintonizadas están las bolsas con la nueva narrativa de un giro monetario en la Fed. Un mejor desempeño relativo masivo en el índice de crecimiento NASDAQ frente al más defensivo Dow deja margen para una remontada significativa si el mercado se ciñe a la perspectiva de un próximo giro monetario en la Fed.