Alianza estratégica entre Betterfly y Kudert busca llevar bienestar a los colaboradores de las empresas ecuatorianas

Con el objetivo de que las empresas continúen impactando positivamente en el bienestar de sus colaboradores, Betterfly junto a Kudert, concretaron una alianza estratégica, y como primera actividad organizaron un encuentro de trabajo dirigido a los decisores del área de Talento Humano de empresas de Quito y Guayaquil.



“La gente que vive con propósito vive 7 años más del promedio, la gente que está conectada con sus empresas tiene 5 veces más probabilidades de quedarse en ellas, es gente más productiva. Betterfly busca sacar la mejor versión de las personas” sostuvo Alejandro Freund, Country Manager de Betterfly Ecuador y Perú.



Kudert es la metodología de evaluación y gestión del talento más completa e innovadora, es la herramienta aliada para todo el ciclo los colaboradores, desde la experiencia del candidato, procesos de sucesión y ascensos. “Tenemos un propósito y estamos pensando en qué podemos alcanzarlo, que las personas logren su máximo potencial. Mi propósito es que las personas amen los lunes por la mañana, y cuando me enteré de lo que está haciendo Betterfly me encantó, ya que creo que es parte de las cosas claves al momento de tener una relación saludable con la gente que está tratando de hacer que su empresa crezca”, comentó Daniel Dávalos, Co- Fundador de Kudert.



A los eventos realizados en las ciudades de Quito y Guayaquil, asistieron representantes de 45 empresas, que apuestan por el cambio en sus organizaciones. “Creemos que pequeños cambios en los hábitos diarios pueden acabar repercutiendo en la vida tuya, de tu familia y de tu comunidad. Betterfly es una plataforma con herramientas de bienestar, protección financiera y la posibilidad de realizar donaciones a diversas causas. Trabaja de manera complementaria para generar más engagement con colaboradores, y que eso se traduzca en métricas tangibles de productividad”, recalcó Freund durante el conversatorio.



A través de esta alianza estratégica entre Betterfly y Kudert, se trabajará en fomentar el cambio de la cultura organizacional de las empresas y en crear conciencia de los nuevos retos que enfrentan las organizaciones para lograr elbienestar integral de sus colaboradores.



Para Kudert, esta es una oportunidad de unir esfuerzos entre iniciativas que empoderen a las personas y que pueda cambiar la forma en que se está desarrollando el talento humano en las organizaciones: “La gente productiva y disciplinada tiene buenos hábitos y esto es sostenible en el tiempo. A través de Betterfly encontramos una solución rápida en problemas de salud, temas mentales, y en hábitos de la gente como el deporte, meditación, buena alimentación”, señaló Dávalos durante el encuentro.



Sobre Kudert (kudert.com)

Kudert es la plataforma de habilidades humanas que ayuda a evitar errores en la contratación de personal, permite que las empresas desarrollen y conozcan las Human Skills de sus equipos. En este tiempo la empresa trabaja con másde 500 clientes en 14 países: empresas grandes, medianas y pequeñas que valoran la importancia de un método que ayuda al desarrollo y fortalecimiento de habilidades blandas.