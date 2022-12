Bad Bunny x adidas celebran su más reciente colaboración

¿A cuántos grados puede llevarte un calzado? Bad Bunny y adidas lanzan una nueva silueta que nos invita a pensar diferente, bajo el concepto de Summer lives in you (en español El verano vive en ti), una propuesta cálida que llega justo durante el invierno, las nuevas Last Forum están diseñadas para hacernos vivir un eterno verano, regalándonos un ambiente constante de calidez y alegría.