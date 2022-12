Brilla esta Navidad con ETAFASHION

Conocer el lugar de celebración

Saber el dress code según el nivel de formalidad

Tallas y medidas correctas

Tener claras las referencias de moda y tendencias que desea seguir

ETAFASHION, marca de moda 100% ecuatoriana, que viste a toda la familia, trae la nueva colección para las fiestas navideñas.Se acercan las festividades navideñas y con ello compromisos familiares, laborales y entre amigos. En esta temporada tan especial del año donde, si bien en cierto, compartir buenos momentos es lo principal, un buen outfit no puede pasar por desapercibido.La colección “Brilla esta Navidad” de Etafashion trae lo último en tendencias internacionales de moda, piezas atemporales y estilo para todos los gustos.En Etafashion encontrarás descuentos y promociones, habrá también sorteos navideños, activaciones, regalos por compra y para aquellos clientes que cuenten con su crédito directo PLANETA podrán pagar desde marzo.Los tonos tendencia para esta temporada serán definitivamente el rojo, dorado, plateado, blanco, negro y beige. Las telas cromadas, metalizadas de satín o chiffon, además telas transparentes y de encaje, serán las mas solicitadas por los consumidores en esta época.Entre las prendas de más demanda encontrarán: vestidos de lentejuelas, vestidos sueltos, floreados, abrigos, chaquetas, blazers, cuero, ternos, botas, plataformas, sandalias, mocasines, botines y ropa elegante para dama y caballero, todo de acorde al clima de cada región.Etafashion no se olvida de los mas pequeños del hogar, para quienes la comodidad es fundamental a la hora de vestir. Para niñas hay opciones como: vestidos, tutus, balerinas, sandalias, moñosy accesorios. Para niños prendas como: mtrajes chaquetas, pantalones, camisas y camisetas.Y no se puede dejar de lado a los peluditos más consentidos, para ellos pueden encontrar varios accesorios a los mejores precios: collares, platos, busos, correas y más.Para esta navidad la propuesta de Etafashion es hacer brillar a las familias ecuatorianas con diseños de moda y tendencia internacional que se adapten a todos los estilos.Entre las recomendaciones para poder escoger el outfit correcto están:Para quienes prefieran realizar sus compras en línea, lo pueden hacer a través de etafashion.com, donde encontrarán promociones y descuentos exclusivos de temporada.