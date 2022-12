Carlos Vives - Cumbiana Tour: "Los conciertos fueron protagonizados por el público y lo que verán en pantalla es memorable"

El cantautor colombiano Carlos Vives rememoró sus últimos conciertos con una fuerte emoción por la respuesta del público, que protagonizó los shows coreando todas las canciones, y aseguró que “será memorable” lo que podrán ver millones de latinoamericanos en las pantallas de DIRECTV y DGO [directvgo.com].Luego de colmar escenarios en Ecuador, Puerto Rico y Estados Unidos, Vives agotó las entradas de los shows que llevó a cabo los últimos 21 y 22 de octubre en Bogotá, en el marco de su “Cumbiana Tour”, un viaje musical por la cultura anfibia.El especial “Carlos Vives - Cumbiana Tour”, que se estrena en exclusiva este lunes 19 de diciembre a las 21:00 en el canal OnDIRECTV (201 & 1201 HD) y en la plataforma de streaming DGO [directvgo.com], es el registro de las presentaciones del artista en la capital de su país. Luego, quedará disponible en formato On Demand en DGO [directvgo.com].Durante esos shows llenos de la alegría y energía que lo caracterizan, el astro de la música colombiana ofreció a su público un repaso de algunos de los éxitos de toda su carrera como Cumbiana, Volví a nacer, Baloncito viejo, La bicicleta, Carito, Hijo del Vallenato y Fruta fresca, entre muchos otros.Vives destacó la impresionante recepción de la audiencia y la gran conexión que se logró: "No había visto un público que cantara tanto y gracias a su sensibilidad vivimos los momentos más emotivos. Sentí que se caía el lugar cuando invitamos al escenario a nuestro Rigo (Rigoberto Urán)”, comentó.Y añadió: “Cantar ´En La Selva´ con Katie (James) definitivamente fue lo mejor para celebrar a nuestro país. Enseguida el sonido del llano nos iluminó la noche trayendo con su fuerza al sol de los venados”. En ese sentido, dijo: “¡El protagonista fue el público! Un gran coro que logró que las noches quequedaron registradas para DIRECTV sean memorables".Un espectáculo en el que el despliegue técnico fue inigualable: 3 consolas de luces grandMA3, 60 móviles Robe MegaPointe, 17 móviles Robe BMFL WashBesm, 78 móviles Robe Spiider, 35 EstrobosColor Strike M, 16 luces Blinders DTW700 y 6 máquinas de humo MDG AtMe. La atmósfera mágica, no podría haber sido la misma sin el diseño de escenario inspirado en la arquitectura Kogi. Eluniverso de este grupo étnico indígena que vive en La Sierra Nevada de Santa Marta, comprende unaserie de mundos establecidos de manera “simétrica”, que toma como modelo inicial el tradicional huso del hilar, forma y estructura que está representada en la construcción de sus casas o bohíoscirculares. Para el “Cumbiana Tour”, tanto la posición de las pantallas en el escenario, como el diseño de iluminación, tienen su origen en este concepto, reconociendo la importancia de la culturaancestral de los indígenas colombianos.A partir de su reciente producción discográfica, “Cumbiana”, Carlos Vives inició una aproximación al territorio de la Ciénaga Grande de Santa Marta, ubicada en el norte de Colombia, con el objetivo de fortalecer la cultura local, impulsar la educación y el desarrollo sostenible de la comunidad.En ese sentido, con la presencia del artista, DIRECTV, Fundación Tras La Perla y Fundación Somnia realizaron en el Día Internacional del Voluntariado - que se celebra anualmente el 5 de diciembre - unaacción para renovar la infraestructura de la Escuela Técnica Departamental San José, en el pueblo palafito de Buenavista.La compañía de entretenimiento participó de la iniciativa a través del programa educativo Escuela Plus - impulsado por el área de Sustentabilidad de Vrio, de la que DIRECTV, DGO y SKY forman parte - que colabora en la disminución de brecha social, digital y tecnológica, principalmente en escuelas rurales de Latinoamérica.Con Escuela Plus se brindan recursos audiovisuales, materiales didácticos y formación para docentes a través de televisión satelital y otras plataformas para potenciar su uso pedagógico orientado al desarrollo de las capacidades de los estudiantes. De igual manera, por primera vez tendrán conectividad a través del acceso a internet satelital.En este caso, se benefició de forma directa a más de 150 estudiantes que asisten a la institución y de forma indirecta a 900 personas.Además, la compañía de entretenimiento pone a disposición de sus clientes el documental “El mundo perdido de Cumbiana”, disponible en formato on demand en DGO [directvgo.com], para poder verlo en cualquier momento y lugar a través de un celular, una tablet, un smart TV o una computadora.Esta producción muestra paso a paso el proceso de creación de “Cumbiana”, uno de los discos más exitosos de Vives, inspirado en los espíritus ancestrales de la región anfibia en la costa norte de Colombia, epicentro de la cumbia. El disco y el documental incluyen las voces y colaboraciones de grandes artistas como Jessie Reyez, Alejandro Sanz, Ziggy Marley, Elkin Robinson y Rubén Blades.Quienes quieran acceder al contenido de Carlos Vives y aún no sean clientes, podrán descargar la app o ingresar a la página web de DGO [directvgo.com] y disfrutar todo el contenido que ofrece DIRECTV sin costo durante tres días.