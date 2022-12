Cleveland Clinic amplía su acceso a atención médica con un representante en Ecuador

Cleveland Clinic es un centro médico académico nmultidisciplinario que integra la atención clínica y de hospitales con la investigación y la educación. En busca de garantizar a pacientes de todo el mundo un mayor acceso a una atención de calidad, Cleveland Clinic amplió su red de representantes en cinco países de América Latina, incluyendo Ecuador. Los representantes son personas que cuentan con un gran conocimiento en los últimos tratamientos médicos y guían al paciente durante todo el proceso, a través del manejo de un mismo idioma y una comprensión cultural.Los representantes locales de Cleveland Clinic, alrededor del mundo, cuentan con acceso a servicios globales para pacientes las 24 horas, los 7 días de la semana; conectando al paciente con la atención de esta clínica disponible en centros médicos ubicados en todo Estados Unidos, en Toronto (Canadá), Londres (Reino Unido) y Abu Dhabi (Emiratos Unidos de Arabia). Además, mantiene un sistema de salud que emplea a más de 72.000 proveedores de atención médica alrededor del mundo, convirtiéndose en pionero de muchos avances médicos incluyendo: la cirugía de derivación de la arteria coronaria, el primer trasplante de rostro y el primer trasplante de útero en los Estados Unidos.Con el fin de ampliar el acceso a la atención de Cleveland Clinic, los pacientes de Ecuador podrán ser dirigidos por Maria Paula Loor, representante independiente que cuenta con un gran conocimiento y experiencia en atención médica. Además de hablar español e inglés. Para Loor, “Cleveland Clinic es conocida por sus tratamientos pioneros e innovaciones que aún no están ampliamente disponibles (en Ecuador), así como por su excelente atención especializada concentrada en el paciente. Razón por la que muchas personas están interesadas en viajar a una de nuestras ubicaciones para recibir atención médica. De hecho, muchos pacientes se preocupan por las barreras del idioma y los problemas prácticos involucrados, sin embargo, mi función es garantizar que todo el proceso se desarrolle de la mejor manera posible, ofreciéndoles apoyo en cada paso del camino” señaló.De acuerdo con el Dr. Curtis Rimmerman, presidente de Operaciones Internacionales de Cleveland Clinic señaló que: “Hemos visto un fuerte crecimiento en la demanda de nuestros servicios en todo el mundo y creemos que cada persona puede beneficiarse de la calidad de la atención que ofrecemos. Al expandir nuestra red de representantes en el país, podemos aumentar el acceso a la atención, rompiendo barreras culturales y de idioma que pueden haber impedido a los pacientes buscar tratamientos que quizás no estaban disponibles anteriormente”.Los representantes han sido seleccionados por su conocimiento local, incluyendo su comprensión profunda del panorama de la atención médica, Rimmerman manifiesta que: “están capacitados y actualizados con el rango de experiencia y los tratamientos más novedosos disponibles en la red global de Cleveland Clinic, de ese modo podemos garantizar que conectarán a nuestros pacientes con el equipo de expertos adecuado para sus necesidades. El objetivo es proporcionar al paciente un viaje fluido desde la consulta inicial, hasta los seguimientos posteriores al tratamiento, aprovechando la interconexión de nuestro sistema de salud global”.Otras funciones de los representantes en el país también incluyen conectar a los profesionales médicos locales con la capacitación y educación médica continua que ofrece Cleveland Clinic. Además, ellos se conectan con los filántropos que deseen donar a los esfuerzos globales del sistema hospitalario sin fines de lucro, para así aumentar la entrega de capacitación médica, atención e investigación.Cleveland Clinic es calificado como uno de los principales sistemas hospitalarios del mundo, de acuerdo con la lista Newsweek’s World’s Best Hospitals 2022 , ofreciendo al paciente el acceso a una red global de médicos y especialistas para suministrar atención de la más alta calidad, así como una experiencia de categoría mundial. Su sistema de salud cuenta actualmente con 22 hospitales y más de 220 centros ambulatorios en todo el mundo. A sus instalaciones han llegado pacientes de 185 países para recibir tratamiento. El acceso para pacientes internacionales se ve mejorado por una interfaz global intuitiva con acceso a portales las 24 horas, los 7 días de la semana, así como con las capacidades de atención médica digital. Además de Ecuador, Cleveland Clinic tiene ahora representantes locales que cubren los siguientes países: Bahamas,Canadá, China, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Guatemala,Honduras, India, México, Panamá, Perú, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos.