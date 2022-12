Consecuencias por no contar con facturación electrónica

Desde el 30 de noviembre los contribuyentes en el Ecuador están obligados a facturar electrónicamente.Solo quienes están dentro del Régimen Simplificado para Emprendedores y Negocios Populares (Rimpe) se encuentran exentos a esta normativa.El desconocimiento ha sido el principal obstáculo que ha impedido que un porcentaje considerable de contribuyentes aún no cuente con facturación electrónica. Y con la vigencia de la normativa también están presentes las sanciones, las multas van desde los $30 hasta los $1.500.El Servicio de Rentas Internas (SRI) cuenta con su sistema gratuito de facturación electrónica y para los contribuyentes que deseen una herramienta particular en el mercado existen softwares contables con planes que se adaptan a los requerimientos y necesidades de cada persona.Ricardo Vallejo, director Comercial de Iconta, menciona “Si usted es un contribuyente obligado a facturar electrónicamente y aún no cuenta con el servicio lo principal es contactar a expertos que le asesoren para obtener la firma electrónica y demás requerimientos propios para empezar a facturar electrónicamente y evitar sanciones”.Así también, a pesar de estar bajo régimen RIMPE, pero facturar a empresas grandes o al Estado debe considerar cambiarse a facturación electrónica porque estas entidades solicitan el documento electrónico como requisito a los proveedores, asegura Vallejo.