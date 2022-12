DIRECTV emitirá la película del Mundial: “Muchachos: Argentina Campeón del Mundo”

DSPORTS, señal deportiva exclusiva de DIRECTV y DGO (su plataforma de streaming), líder en contenidos y transmisiones deportivas en América Latina, pondrá al aire este fin de año una programación especial para revivir lo mejor que dejó la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022, con la coronación de la Selección Argentina, un hito que ha emocionado a toda América Latina.La Copa del Mundo está recorriendo territorio argentino de la mano de jugadores del seleccionado y de las autoridades del fútbol local, y DSPORTS se propone despedir el año de la gesta futbolística a lo grande, con programas estrenos que harán revivir la pasión por el deporte más popular del mundo.Todos los contenidos estarán también disponibles en vivo en DGO y luego quedarán disponibles On Demand, lo que permitirá a los amantes del fútbol verlos desde cualquier lugar y en cualquier momento con una conexión a internet a través de un teléfono celular, una tablet, una computadora o un smart TV.El apasionante itinerario futbolero se iniciará el viernes 30 cuando DSPORTS estrene “El Show de Goles del Mundial” a las 20:00 horas ARG-CHI-URU y 18:00 horas de COL-PER-ECU. Este será el inicio de un gran cierre del año del Mundial y, en paralelo, de la cuenta regresiva para lo que será el próximo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá en 2026.“El Show de Goles del Mundial”, una recorrida por todas las conquistas de Catar 2022 con los mejores relatos originales de DSPORTS será repetido el sábado a las 18:00 para ARG-CHI-URU y a las 16:00 para COL-PER-ECU.A las 19:00 de ARG-CHI-URU y 17:00 de COL-PER-ECU, iniciará una de las transmisiones más esperadas por los amantes del fútbol: “Muchachos: Argentina Campeón del Mundo”, una emotiva y apasionada película que recorrerá la gesta de la Selección Argentina en el Mundial de Catar 2022. Para quienes no puedan verlo en esos horarios, DSPORTS programará una repetición para la 00:30 del domingo en ARG-URU-CHI y las 22:30 del sábado 31 en COL-PER-ECU.En la película, los aficionados podrán observar el recorrido que tuvieron en la Copa estrellas como Lionel Messi, Ángel Di María, Julián Alvarez, Enzo Fernández y Emiliano “Dibu” Martínez, consagrado como el mejor arquero del certamen, entre otros, conducidos por el director técnico Lionel Scaloni.El último día del 2022 terminará con la transmisión del extraordinario partido que disputaron las selecciones de Argentina y de Francia por la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022, que culminó con la coronación de la selección sudamericana. La transmisión comenzará a las 20:30 para ARG/CHI/URU y a las 18:30 para COL/PER/ECU.Más allá de los especiales de este fin año mundialista, el contenido de DSPORTS sobre la Copa del Mundo no quedará ahí. Muy pronto, la señal deportiva estrenará programas como “La Era Scaloni”, “Catar 2022: El camino de Uruguay” y “Catar 2022: El camino de Ecuador”.El canal también anunció que desde el 6 de enero volverá a transmitir la Copa de Francia en exclusiva en Argentina, Uruguay, Perú, Colombia y Ecuador, por lo que tendrá en pantalla a Lionel Messi, Kylian Mbappé y Neymar Jr, entre otras destacadas figuras internacionales.