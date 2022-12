En diciembre OnDIRECTV programa imperdibles conciertos y especiales navideños

Durante el último mes del año, OnDIRECTV (canal 201 & 1201 HD) emitirá algunas imperdibles producciones para celebrar la Navidad, que también se podrán disfrutar por streaming a través de la plataforma DGO [directvgo.com].

OnSTAGE: SOUNDSTAGE PRESENTS A CHRIS ISAAK CHRISTMAS

Viernes 16 de diciembre a las 21:00.



Acompañado por los invitados especiales Michael Bublé, Brian McKnight y Stevie Nicks, Isaak interpreta en este especial navideño clásicos de todos los tiempos como The Christmas Song (Chestnuts) y White Christmas, además de canciones propias.





Viernes 16 de diciembre a las 22:00.



OnDIRECTV vuelve a emitir este especial en el que la soprano más vendida del mundo y la legendaria artista nominada al premio Grammy®, Sarah Brightman, presenta su especial navideño desde la histórica Christ Church Spitalfields de Londres. El programa muestra a Sarah interpretar un grupo de clásicos navideños y festivos que son los favoritos de los fanáticos para la temporada como Silent Night, I Believe in Father Christmas, Ave Maria, Colder Than Winter, Amazing Grace, Happy Xmas (War Is Over) y muchos más.





A VERY ROYAL CHRISTMAS: SANDRINGHAM SECRETS

Miércoles 21 de diciembre a las 23:00.



La señal pone en pantalla una vez más este especial que ofrece una mirada a cómo la familia real británica celebra la Navidad en la finca de la reina en Norfolk, combinando imágenes de archivo con entrevistas. Conocedores de la realeza, ex miembros del personal, expertos, comediantes y celebridades monárquicas revelarán los secretos más íntimos sobre cómo se organiza la Navidad para la familia más famosa de Gran Bretaña.





CHRISTMAS AT STATELY HOMES: HIGHCLERE HOUSE Y WARWICK CASTLE

Jueves 22 de diciembre desde las 21:00.



Una vez más la señal presenta este imperdible documental en el que algunas de las más imponentes casas de Inglaterra como Warwick Castle y Highclere Castle, locación principal de la exitosa serie británica Downton Abbey, abren sus puertas en este imperdible documental para mostrar cómo vive la Navidad la aristocracia británica.





CHRISTMAS AT CHATSWORTH HOUSE

Jueves 22 de diciembre a las 23:00.



OnDIRECTV vuelve a programar este especial que muestra como en el corazón de Derbyshire, esta mansión Tudor que proporcionó el telón de fondo icónico de Orgullo y Prejuicio, se prepara para una afluencia de visitantes navideños. Los guías turísticos de Chatsworth llevarán a los huéspedes a una aventura festiva alrededor del mundo, desde un paraíso invernal nórdico, a través de árboles en flor en Japón, hasta una iglesia barroca portuguesa. Marruecos, India, Holanda, Italia, China, Japón, Portugal y Estados Unidos figuran en lo que se describe como 'una de las temporadas navideñas más ambiciosas organizadas por Chatsworth'.





