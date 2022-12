Escuela Plus ofrece informes audiovisuales educativos sobre los países que compiten en Catar 2022

Con Escuela Plus, el programa educativo de Sustentabilidad de Vrio, la fiesta del fútbol es una oportunidad para aprender sobre la cultura y las costumbres de los 32 países que disputan la copa mundial.



¿Sabías que…? ¡Mundial! es el nuevo contenido original de Escuela Pus, que llega a casi dos millones de alumnos y más de 100.000 docentes de 9.800 instituciones educativas que forman parte del programa en Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, Ecuador, Perú y Colombia.



La compañía de entretenimiento ofrece la transmisión de todos los partidos en vivo a través de DSPORTS y DGO. Además, brinda recursos audiovisuales, material didáctico y una propuesta de formación innovadora con Escuela Plus.



Todos los videos están disponibles on demand en DGO y se emiten, martes y jueves, en las señales 804/1804 HD de la grilla de programación de DIRECTV. También se encuentran en el sitio web del programa educativo www.escuelaplus.com [escuelaplus.com].



El proyecto ofrece 20 cápsulas audiovisuales de treinta segundos para que estudiantes de nivel primario y secundario continúen aprendiendo en el marco del evento deportivo que cada cuatro años capta la atención de millones de personas en el mundo entero.



Con el contenido educativo ¿Sabías que…? ¡Mundial! Escuela Plus impulsa el desarrollo de la educación a través del deporte con cápsulas audiovisuales que vinculan el torneo de la FIFA con la historia, geografía, patrimonio y cultura general, entre otras temáticas, de los países que participan de Catar 2022. VIDEO [vimeo.com]